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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- Manchester United'ı 3-0 yenen Barcelona ve Juventus'u 2-1'le geçen Ajax, yarı finale yükseldi

17 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İspanya temsilcisi Barcelona ve Hollanda ekibi Ajax adlarını yarı finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında iki karşılaşma sona erdi.

İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou Stadı'nda konuk etti.

Barcelona, 16. ve 20. dakikalarda yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ev sahibi ekipte Ivan Rakitic'in ceza sahasında yerde kalmasıyla 11. dakikada kazanılan penaltı, Alman hakem Felix Brych'in pozisyonu Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi ile yeniden incelemesinin ardından iptal edildi.

İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Katalan temsilcisi, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


- Ajax, Juventus'u da eledi


İlk maçta konuk ettiği turnuvanın tecrübeli takımlarından İtalya temsilcisi Juventus ile 1-1 berabere kalan Hollanda'nın Ajax takımı, rövanşta rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.

Juventus'un golünü 28. dakikada Cristiano Ronaldo atarken, Ajax'a galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Donny van de Beek ve 67. dakikada Matthijs de Ligt kaydetti.

Organizasyonun son 16 turunda Real Madrid'i eleyerek dikkatleri üzerine çeken Ajax, Juventus karşısında da turu geçen taraf olmayı başardı.

Yarı finalde Barcelona, Liverpool-Porto, Ajax ise Tottenham-Manchester City eşleşmesini kazanan tarafla oynayacak.


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Haber Tarihi: 17 Nisan 2019 Çarşamba 00:04
  1. Barcelona
  2. Cristiano Ronaldo
  3. Juventus
  4. Lionel Messi

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