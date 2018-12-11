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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

- D Grubu karşılaşmaları tamamlandı- Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek

11 Aralık 2018 Salı 23:02
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftası, 2 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray, sahasında Porto'ya 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılıların gollerini, 45+1'inci dakikada Feghouli (penaltıdan) ve 65. dakikada Eren Derdiyok attı. Porto'nun golleri ise Felipe, Marega (penaltıdan) ve Sergio Oliveira'dan geldi.

Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisi Casillas, Cristiano Ronaldo'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç kazanan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.

D Grubu'nun diğer karşılaşmasında Schalke 04, ağırladığı Lokomotiv Moskova'yı Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.

Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2'nci olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

Galatasaray-Porto (Portekiz): 2-3

Schalke 04 (Almanya)-Lokomotiv Moskova (Rusya): 1-0

TakımlarO G BM A Y AvP
Porto
6510156916
Schalke 04
632164211
Galatasaray
611458-34
Lokomotiv Moskova
6105412-83

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 23:02
  1. Futbol
  2. Galatasaray
  3. Iker Casillas
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi

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