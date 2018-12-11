Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi





Stat: Türk Telekom

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk (Dk. 46 Onyekuru), Fernando, Ndiaye, Feghouli (Dk. 89 Muğdat Çelik), Rodrigues, Eren Derdiyok

Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Leite, Telles, Oliveira (Dk. 82 Awaziem), Danilo, Hernani (Dk. 73 Jorge), Herrera, Lopez (Dk. 73 Andre Pereira), Marega

Goller: Dk. 17 Felipe, Dk. 42 Marega (Penaltıdan), Dk. 57 Oliveira (Porto), Dk. 45+1 Feghouli (Penaltıdan), Dk. 65 Eren Derdiyok (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 87 Fernando (Galatasaray), Dk. 87 Marega (Porto)





İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasında Portekiz'in Porto takımına sahasında 3-2 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, grubunu üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı kazandı.

49. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında savunma arkasına sarkan Eren Derdiyok, şut açısını kaybedince pasını daha uygun durumdaki Rodrigues'e aktardı. Bu oyuncu, ceza yayı içinde uygun durumda kötü bir vuruş yapınca, kaleci Casillas yatarak meşin yuvarlağın sahibi oldu.

51. dakikada Ndiaye'nin uzun pasıyla sağ kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Feghouli'nin şutunda, top üstten auta çıktı.

56. dakikada Mariano'nun pasıyla ceza sahası içine hareketlenen Feghouli, sağ çaprazda buluştuğu meşin yuvarlağı bekletmeden içeri çevirdi. Penaltı noktası üzerindeki Onyekuru'nun gelişine şutunda top üstten auta gitti.

57. dakikada Porto, bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Marega, Ozan Kabak'tan kaptığı topu bekletmeden sağdan ceza sahasına hareketlenen Hernani'ye aktardı. Son çizgiye indikten sonra altıpasa sokulan Hernani, kaleci Muslera ile karşı karşıya pasını altıpas gerisinde uygun durumdaki Oliveira'ya aktardı. Portekizli futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-3.

59. dakikada Feghuoli'nin sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerindeki Maicon'dan seken top, altıpas gerisindeki Eren Derdiyok'ta kaldı. Tecrübeli oyuncu, uygun durumda kötü bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı üstten auta attı.

65. dakikada Galatasaray yeniden farkı 1'e düşürdü. Mariano'nun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rodrigues'in yerden ortaladığı topa altıpas içinde dokunana Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlarla buluşturdu: 2-3.

66. dakikada sarı-kırmızılı ekip bir penaltı daha kazandı. Feghouli'nin pasıyla ceza sahası içinde buluşan Rodrigues, Maxi Pereira'nın müdahalesiyle yerde kalınca, hakem Kulbakov, Galatasaray lehine maçta ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada Feghouli'nin kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

Müsabaka Portekiz temsilcisinin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.



