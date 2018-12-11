Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
- Galatasaray: 1 - Porto: 2 (İlk yarı)11 Aralık 2018 Salı 21:48
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Ozan Kabak, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok
Porto: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Leite, Telles, Oliveira, Danilo, Hernani, Herrera, Lopez, Marega
Goller: Dk. 17 Felipe, Dk. 42 Marega (Penaltıdan) (Porto), Dk. 45+1 Feghouli (Penaltıdan) (Galatasaray)
İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son haftasındaki Galatasaray-Porto maçının ilk yarısı, 2-1 Portekiz temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.
13. dakikada sağdan ceza sahasına giren Rodrigues'in sert şutunda kaleci Casillas soluna gelen topu güçlükle engelledi.
14. dakikada sağ kanatta buluştuğu topla ceza sahasına giren Feghouli, pasını yerden altıpasa gönderdi. Kale önünde son anda uzanarak dokunan Eren Derdiyok, meşin yuvarlağı auta attı.
17. dakikada Porto, mücadelede öne geçti. Sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Telles, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas gerisinde uygun durumda yükselen Felipe, kafayla topu filelere yolladı: 0-1.
40. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hernani, Mariano'dan sıyrıldıktan sonra yerde kalınca hakem Kulbakov penaltı kararı verdi. 42. dakikada penaltıyı kullanan Marega, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2.
45. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Ndiaye'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Rodrigues, Felipe'nin müdahalesiyle yerde kalınca, Belaruslu hakem penaltıya hükmetti. 45+1. dakikada topun başına geçen Feghouli, meşin yuvarlak ile kaleci Casillas'ı ayrı köşelere gönderdi: 1-2.
Müsabakanın ilk yarısını Porto, 2-1 önde tamamladı.
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