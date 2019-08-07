Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Ligde 3. eleme turu ilk ayağında bir maç oynandı



İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk ayağında bir maç yapıldı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 3. eleme turu ilk ayağında, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımı, sahasında İrlanda Cumhuriyeti temsilcisi Dundalk'ı ağırladı. Ev sahibi ekip, 86. dakikada David Holman'ın attığı golle 1-0 galip geldi. Ligde yarın 32 maç yapılacak ve turun ilk ayağı sona erecek. Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag, Yeni Malatyaspor da Sırbistan ekibi Partizan ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

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