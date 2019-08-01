Futbol: UEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor'un 3. eleme turundaki rakibi Sırp temsilcisi Partizan oldu

İSTANBUL (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 41 karşılaşma oynandı. Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti. Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Partizan, sahasındaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu. 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak.



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