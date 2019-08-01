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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Olimpija Ljubljana: 0 - Yeni Malatyaspor: 1- Sarı-siyahlı ekip, 3. ön eleme turuna yükseldi

01 Ağustos 2019 Perşembe 23:09
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Stozice

Hakemler: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya)

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic (Dk. 16 Menalo), Putincanin (Dk. 87 Brkic), Savic (Dk. 68 Valencic), Vukusic, Çekiçi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş (Dk. 69 Eren Tozlu), Murat Yıldırım (Dk. 60 Guilherme), Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana (Dk. 61 Gökhan Töre), Jahovic

Gol: Dk. 77 Jahovic (Yeni Malatyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 38 Çekiçi (Olimpija Ljubljana)

Sarı kartlar: Dk. 12 Erkan Kaş, Dk. 19 Mustafa Akbaş, Dk. 25 Murat Yıldırım, Dk. 45+1 Fofana, Dk. 90+3 Farnolle, Dk. 90+7 Eren Tozlu (Yeni Malatyaspor), Dk. 28 Samardzic, Dk. 72 Vidmar, Dk. 89 Valencic (Olimpija Ljubljana)


LJUBLJANA (AA) - Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımını 1-0 yenerek tur atladı.

İlk maçta sahasında rakibiyle 2-2 berabere kalan Yeni Malatyaspor, deplasmanda oynadığı rövanş maçını 1-0 kazanarak, 3. ön eleme turuna yükseldi.

58. dakikada Yeni Malatyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma'nın hafif çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yakın direkten oyun alanına döndü.

67. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında sağdan gelen ortaya altıpas içinde uygun durumda Vukusic'in kafayla yaptığı vuruşta, kaleci Farnolle yakın mesafeden gelen topu kurtarmayı başardı. Dönen topu tamamlamak isteyen Vukusic'in vuruşunda, bu kez araya giren Mina meşin yuvarlağı kornere attı.

77. dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Gökhan Töre'nin sağdan ortasında altıpas üzerinde uygun durumda kafa vuruşunu yapan Jahovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

87. dakikada Valencic'in soldan ortasında arka direkte uygun durumdaki Vukusic'in vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda çeldi.

90+6. dakikada Bifouma'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Jahovic'in kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadele 1-0 Yeni Malatyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 23:09
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