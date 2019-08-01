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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Olimpija Ljubljana: 0 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

01 Ağustos 2019 Perşembe 22:00
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Stozice

Hakemler: Filip Glova, Frantisek Ferenc, Peter Kocav (Slovakya)

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Boakye, Samardzic, Bagnack, Jurcevic, Tomic, Suljic (Dk. 16 Menalo), Putincanin, Savic, Vukusic, Çekiçi

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Robin Yalçın, Bifouma, Rahman Buğra Çağıran, Fofana, Jahovic

Kırmızı kart: Dk. 38 Çekiçi (Olimpija Ljubljana)

Sarı kartlar: Dk. 12 Erkan Kaş, Dk. 19 Mustafa Akbaş, Dk. 25 Murat Yıldırım, Dk. 45+1 Fofana (Yeni Malatyaspor), Dk. 28 Samardzic (Olimpija Ljubljana)


LJUBLJANA (AA) - Yeni Malatyaspor ile Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı arasında yapılan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

17. dakikada Jahovic'in ceza sahası yayı gerisinden şutunda, top yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta aldığı topla ceza sahasına sokulan Vukusic'in plase vuruşunda, kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti.

37. dakikada ev sahibi takımdan Çekiçi ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 22:00
  1. 2. ön eleme turu
  2. Futbol
  3. Olimpija Ljubljana
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Yeni Malatyaspor

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