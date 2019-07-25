Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Connah's Quay Nomads: 0 - Partizan: 125 Temmuz 2019 Perşembe 22:36
ANKARA (AA) - Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Partizan, Connah's Quay Nomads'i 1-0 yendi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında, Galler ekibi Connah's Quay Nomads, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırladı.
Scekic'in 62. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Partizan, seyircisi önünde oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı.
Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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