Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Connah's Quay Nomads: 0 - Partizan: 1

ANKARA (AA) - Yeni Malatyaspor'un UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde rakibini belirleyecek eşleşmenin ilk maçında Partizan, Connah's Quay Nomads'i 1-0 yendi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasındaki 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında, Galler ekibi Connah's Quay Nomads, Sırbistan'ın Partizan takımını ağırladı. Scekic'in 62. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrılan Partizan, seyircisi önünde oynayacağı rövanş öncesi avantaj yakaladı. Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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