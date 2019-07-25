Futbol: UEFA Avrupa Ligi Yeni Malatyaspor: 2 - Olimpija Ljubljana: 2



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Joaho Pinheiro, Rui Tavares, Bruno Rodrigues (Portekiz)

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadabe, Erkan Kaş, Murat Yıldırım, Bifouma, Donald (Dk. 64 Guilherme), Nuri Aydın (Dk. 62 Ahmet Ildiz), Fofana (Dk. 75 Berk Yıldız), Jahovic

Olimpija Ljubljana: Vidmar, Jurcevic, Samardzic, Bagnack, Boakye, Suljic (Dk. 73 Menalo), Brkic (Dk. 70 Putincanin), Tomic, Savic, Vukusic (Dk. 90+3 Kadric), Çekiçi

Goller: Dk. 13 Vukusic, Dk. 74 Savic (Olimpija Ljubljana), Dk. 20 Mina, Dk. 66 Jahovic (Penaltıdan) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Çekiçi, Dk. 66 Bagnack (Olimpija Ljubljana), Dk. 53 Mina, Dk. 90+1 Guilherme (Yeni Malatyaspor)



MALATYA (AA) - UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme ilk maçında Yeni Malatyaspor, kendi evinde Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile 2-2 berabere kaldı. 60. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışında attığı pasla sağ kanatta topla buluşan Bifouma'nın sert şutunu kaleci Vidmar iki hamlede kontrol etti. 65. dakikada Guilherme'nin orta sahadan ceza sahası içerisine attığı ara pasında topla buluşan Jahovic, Bagnack'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Joaho Pinheiro penaltı kararı verdi. 66. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Penaltı vuruşunu kullanan Jahovic kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1 74. dakikada konuk ekip eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Boakye'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada arka direkte Savic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2 82. dakikada Putincan'ın sağ kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içerisinde Savic'in gelişine vuruşunda kaleci Farnolle topu kornere çeldi. Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

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