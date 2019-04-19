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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Organizasyonda yarı finale çıkan takımlar belli oldu- Yarı finalde Arsenal-Valencia ve Eintracht Frankfurt-Chelsea maçları oynanacak

19 Nisan 2019 Cuma 00:04
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale Arsenal, Valencia, Eintracht Frankfurt ve Chelsea yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında çeyrek finallerin rövanşları, 4 müsabakayla tamamlandı.

İlk maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi Napoli'yi 2-0 yenen Arsenal, San Paolo Stadı'nda oynanan rövanşta da rakibini 36. dakikada Alexandre Lacazette'nin golüyle 1-0 mağlup ederek yarı final vizesi aldı.

Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ise 37. dakikada Filip Kostic ve 67. dakikada Sebastian Rode'nin fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Benfica'yı 2-0 mağlup ederek yarı finale kaldı. Portekiz ekibi, evindeki ilk maçı 4-2 kazanmasına rağmen deplasmanda atılan gol avantajı kuralı nedeniyle turnuvaya veda etti.

İspanya temsilcilerinin mücadelesinde Valencia, ilk maçta deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Villarreal'i Mestalla Stadı'nda 13. dakikada Toni Lato ve 54. dakikada Daniel Parejo'nun golleriyle 2-0 yenerek üst tura kaldı.

Chelsea ise ağırladığı Çekya'nın Slavia Prag takımını 5. ve 27. dakikalarda Pedro Rodriguez, 10. dakikada Simon Deli (kendi kalesine), 17. dakikada Olivier Giroud'un ağları sarsmasıyla 4-3 yenerek yarı finale çıktı. Slavia Prag'ın gollerini, 26. dakikada Tomas Soucek, 51. ve 55. dakikalarda Petr Sevcik kaydetti. İngiltere ekibi, ilk maçta rakibini 1-0'la geçmişti.

Organizasyonda çeyrek final müsabakalarının tamamlanmasının ardından, yarın final eşleşmeleri Arsenal-Valencia, Eintracht Frankfurt-Chelsea şeklinde oluştu.

Rövanş maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Chelsea (İngiltere) - Slavia Prag (Çekya): 4-3 (1-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Benfica (Portekiz): 2-0 (2-4)

Valencia (İspanya) - Villarreal (İspanya): 2-0 (3-1)

Napoli (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-1 (0-2)


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Haber Tarihi: 19 Nisan 2019 Cuma 00:04
  1. Arsenal
  2. Benfica
  3. Chelsea
  4. çeyrek finallerin rövanş
  5. UEFA Avrupa Ligi

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