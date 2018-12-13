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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Spartak Trnava: 1 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Antona Malatinskeho

Hakemler: Jose Maria Sanchez Martinez, Raul Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya)

Spartak Trnava: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

Fenerbahçe: Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Yiğithan Güveli, Skrtel, İsmail Köybaşı, Reyes, Jailson, Isla, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani

Gol: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)

Sarı kart: Dk. 33 Gressak (Spartak Trnava)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.

40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.

41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.

Başka pozisyon olmayınca Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:57
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