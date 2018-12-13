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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı- Villarreal, Rapid Wien, Eintracht Frankfurt, Lazio, Genk, Malmö, Sevilla, Krasnodar, Dinamo Kiev, Rennes, Chelsea ve BATE son 32 turuna yükseldi

13 Aralık 2018 Perşembe 23:33
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu maçları sona erdi.

Beşiktaş, seyircisi önünde Malmö ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybederek grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği H Grubu'ndaki Lazio-Eintracht Frankfurt maçı ise misafir ekip Eintracht Frankfurt'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son maçların ardından G grubunda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K grubunda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, adlarını son 32 turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0

Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0


H Grubu:

Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3


I Grubu:

Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0

Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1


J Grubu:

Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0

Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0


K Grubu:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1

Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0


L Grubu:

PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3

MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:33
  1. Akhisarspor
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