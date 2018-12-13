Futbol: UEFA Avrupa Ligi
- Akhisarspor, J grubunu bir puanla son sırada tamamladı13 Aralık 2018 Perşembe 23:19
ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçların ardından Sevilla lider, Krasnodar ise 2. olarak son 32 turuna çıktı.
Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, konuk ettiği Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.
Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Krasnodar'ı 3-0 yenen Sevilla, ikili averajla liderliği elde etti.
Aynı puandaki Krasnodar ise grubu 2. tamamlayarak tur atladı.
Son karşılaşmaların ardından J grubunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Sevilla
|6
|4
|0
|2
|18
|6
|12
|12
|Krasnodar
|6
|4
|0
|2
|8
|8
|0
|12
|Standard Liege
|6
|3
|1
|2
|7
|9
|-2
|10
|Akhisarspor
|6
|0
|1
|5
|4
|14
|-10
|1
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