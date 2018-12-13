Futbol: UEFA Avrupa Ligi





ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçların ardından Sevilla lider, Krasnodar ise 2. olarak son 32 turuna çıktı.



Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, konuk ettiği Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Krasnodar'ı 3-0 yenen Sevilla, ikili averajla liderliği elde etti.

Aynı puandaki Krasnodar ise grubu 2. tamamlayarak tur atladı.

Son karşılaşmaların ardından J grubunda oluşan puan durumu şöyle: