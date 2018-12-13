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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Akhisarspor, J grubunu bir puanla son sırada tamamladı

13 Aralık 2018 Perşembe 23:19
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçların ardından Sevilla lider, Krasnodar ise 2. olarak son 32 turuna çıktı.

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, konuk ettiği Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Krasnodar'ı 3-0 yenen Sevilla, ikili averajla liderliği elde etti.

Aynı puandaki Krasnodar ise grubu 2. tamamlayarak tur atladı.

Son karşılaşmaların ardından J grubunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Sevilla
64021861212
Krasnodar
640288012
Standard Liege
631279-210
Akhisarspor6015414-101

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 23:19
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