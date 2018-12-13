Futbol: UEFA Avrupa Ligi





ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu, Genk lider, Malmö ise 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi.



Beşiktaş, konuk ettiği Malmö'ye Antonsson'un 51. dakikada attığı golle 1-0 yenildi.

Genk, ağırladığı Sarpsborg'u Gano, Paintsil, Berge ve Aidoo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla puanını 11'e çıkaran Genk, lider, 9 puan toplayan Malmö de 2. olarak adlarını son 32 turuna yazdırdı.

7 puanda kalan Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi.

Son karşılaşmaların ardından I grubunda oluşan puan durumu şöyle: