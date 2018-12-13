Futbol: UEFA Avrupa Ligi





Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Adam Farkas, Balazs Buzas, Balazs Szert (Macaristan)

Akhisarspor: Lukac, Vrsajevic, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Kadir Keleş, Serginho (Dk. 17 Eray Ataseven), Aykut Çeviker, Josue, Regattin (Dk. 71 Onur Ayık), Manu, Barbosa (90+2 Bilal Kısa)



Standard Liege: Ochoa, Fai, Luyindama, Vanheusden, Kosanovic, Marin, Agbo (Dk 61 Mpoku), Carcela, Bastien (Dk. 83 Oulare), Orlando Sa (Dk. 83 Emond), Lestienne

Sarı kartlar: Dk. 10 Serginho, Dk. 75 Lukac, 90+5 Onur Ayık (Akhisarspor) Dk. 51 Carcela, Dk. 90+4 Vanheusden, Mpoku (maç bittikten sonra) (Standard Liege)





MANİSA (AA) - Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son hafta maçında Belçika'nın Standard Liege takımıyla 0-0 berabere kaldı.

68.dakikada Carcela'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde Aykut'un ters vuruşuyla kaleye yönelen topu son anda kaleci Lukac uzanarak kurtardı.



69. dakikada Standard Liege gole yaklaştı. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Orlando Sa'nun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

78. dakikada Barbosa'nın pasında ceza sahasında dışında topla buluşan Josue'nin şutu üstten dışarı çıktı.

81. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Josue'nin pasında ceza dahası sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Barbosa'nın şutunu kaleci Ochoa, yumruklayarak kornere çeldi.

86. dakikada Standard Liege'de 83. dakika oyuna giren Oulare, kaleci Lukac ile girdiği pozisyonda sakatlanarak oyundan çıktı. Oyuncu değişikliği hakkını dolduran konuk ekip, müsabakanın kalan bölümünü 10 kişiyle tamamladı.

Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Akhisarspor, Avrupa'daki ilk puanını aldı, Standard Liege de grubu 3. sırada tamamlayarak, turnuvaya veda etti.



Standard Liege'de Mpoku, maçın bitiş düdüğünün ardından hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gördü.



