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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Beşiktaş: 0 - Malmö: 1- Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

13 Aralık 2018 Perşembe 22:56
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto (İtalya)

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek (Dk. 78 Fatih Aksoy), Vagner Love (Dk. 72 Larin)

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari (Dk. 55 Brorsson), Traustason (Dk. 75 Christiansen), Bachirou, Lewicki, Rieks (Dk. 80 Larsson), Antonsson, Rosenberg

Gol: Dk. 51 Antonsson (Malmö)

Kırmızı kart: Dk. 65 Quaresma (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk. 61 Necip Uysal (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö'ye 1-0 yenilerek organizasyona veda etti.

48. dakikada Rosenberg'in ceza sahası dışından sert şutunda, Karius direk dibinde topu kornere çeldi.

51. dakikada Malmö'nün golü geldi. Rosenberg'in orta sahadan savunmanın arkasına attığı topla buluşan Antonsson, sağdan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

55. dakikada Quaresma sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta topu arka direğe gönderdi, Vagner Love'ın vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

72. dakikada Traustason'un sağdan ortasına ön direkte Rieks'in vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

88. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Larin rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi, siyah-beyazlı oyuncunun dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci gole izin vermedi.

90+2. dakikada gelişen Malmö atağında Christiansen kaleciyle karşı karşıya kaldı. Malmölü futbolcunun müsait pozisyonunda vuruşunda Karius topu kurtardı, seken topa Christiansen röveşata ile yaptığı ikinci vuruşta ise meşin yuvarlak auta gitti.

90+3. dakikada Larin savunmanın arkasına atılan topta kaleciyle karşı karşıya kaldı. Kanadalı oyuncunun aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'nden elendi.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:56
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