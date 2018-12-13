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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

- Beşiktaş: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)

13 Aralık 2018 Perşembe 21:49
Futbol: UEFA Avrupa Ligi


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Luca Banti, Lorenzo Manganelli, Gianluca Vuoto (İtalya)

Beşiktaş: Karius, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Vagner Love

Malmö: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Traustason, Bachirou, Lewicki, Rieks, Antonsson, Rosenberg


İSTANBUL (AA) - UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki Beşiktaş-Malmö karşılaşmasının ilk yarısı, golsüz sona erdi.

2. dakikada Oğuzhan Özyakup'un soldan taşıdığı topu Vagner Love ceza sahası önünde Mustafa Pektemek'e çıkardı. Siyah-beyazlı oyuncunun bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

9. dakikada Beşiktaş direklere takıldı. Sağ taraftan Dorukhan Toköz'ün sert ortasında Necip Uysal'ın kaleye gönderdiği top direkten geri döndü. Meşin yuvarlağı kontrol eden Vagner Love'ın şutunda meşin yuvarlak bu sefer üst direğe çarparak oyun alanına geri geldi ve Malmö savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Malmö atağında Rieks'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

31. dakikada Medel'in savunma arkasına attığı uzun topla ceza sahasına giren Mustafa Pektemek'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:49
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