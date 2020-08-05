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Spor

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Shakhtar Donetsk, 2-1 kazandığı maçın rövanşında konuk ettiği Wolfsburg'u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-05 22:00:23 -
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

ANKARA (AA) - UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsburg'u eleyen Shakhtar Donetsk, adını çeyrek finale yazdırdı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayına ertelenen son 16 turu maçları yeniden başladı.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, deplasmanda 2-1 yendiği Almanya temsilcisi Wolfsburg'u konuk etti.

Shakhtar Donetsk, 89 ve 90+3. dakikalarda Junior Moraes ve 90+1. dakikada Manor Solomon'un golleriyle karşılaşmayı 3-0 kazanarak son 8 takım arasına kaldı.

Shakhtar Donetsk'te Davit Khocholava 67. dakikada, Wolfsburg'ta ise John Brooks 70. dakikada gördükleri kırmızı kartlarla takımlarını 10 kişi bıraktı.

Ukrayna temsilcisinin çeyrek finaldeki rakibi yarın oynanacak Basel-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ardından belli olacak.

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