Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Kopenhag: 1- Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
Stat: Parken
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bjelland, Boilesen, Mudrazija, Zeca, Pep Biel, Wind, Falk, Kaufmann
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Crivelli, Demba Ba
Gol: Dk. 4 Wind (Kopenhag)
KOPENHAG (AA) - UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
4. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Varela'nın altıpas önüne gönderdiği topa Wind kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
38. dakikada Medipol Başakşehir beraberlik golüne yaklaştı. Visca'nın sol kanattan kullandığı kornerde Mehmet Topal ön direkte topu arka tarafa aşırdı. Epureanu altıpas önünde topa ayak koydu, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.