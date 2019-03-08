Futbol: UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası - Türkiye, turnuvadaki son maçında Tanzanya'yı 5-0 mağlup etti



İSTANBUL (AA) - UEFA Assist 17 Yaş Altı Uluslararası Turnuvası'nda mücadele ede Türkiye, son maçında Tanzanya'yı 5-0 yendi. Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını milli takım, 41. dakikada Nuri Emre Akşit ve 44. dakikada Muhammet Akpınar'ın golleriyle 2-0 önde kapadı. Millilere farkı getiren golleri 52. dakikada Ali Akman, 84. dakikada Salih Kavrazlı ve 89. dakikada Ali Karakaya attı. Turnuvadaki ilk maçında Avustralya'yı 4-1'lik skorla mağlup eden Türkiye, ikinci maçında ise Gine'ye 2-1 yenilmişti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.