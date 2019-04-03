Futbol: UEFA 16 Yaş Altı Gelişim Turnuvası - Türkiye, Polonya'da düzenlenen turnuvadaki ikinci maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - Türkiye 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Polonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında Kolombiya ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentindeki Miejski Stadı'nda oynanan müsabakada genç milliler, Kolombiya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, 5. dakikada Eray Sürül'ün attığı golle 1-0 öne geçse de Restrepo Alvarez'in 50. dakikada penaltıdan kaydettiği gole engel olamadı ve müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Grubun diğer maçında ev sahibi Polonya, Yunanistan'ı 2-1 yendi. Turnuvadaki ilk maçında Polonya'yı 2-0 yenen milliler, son maçında 5 Nisan Cuma günü Yunanistan ile karşılaşacak.

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