Futbol: Toplu sonuç - TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 2. hafta ikişer maç dışında tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 2. hafta mücadelesi 4 maç dışında tamamlandı.

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 2. hafta maçları ikişer karşılaşma dışında sona erdi. İki grupta devam eden toplam 4 karşılaşmayla 2. hafta mücadelesi tamamlanacak. Sona eren maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

- Beyaz Grup



Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 2-2 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor: 2-1 Hacettepe-Manisa: 1-6 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 Sarıyer-BAK Spor: 0-0 Sancaktepe-Kırklarelispor: 5-1 İnegölspor-Yeni Çorumspor: 1-2

- Kırmızı Grup



Birevim Elazığspor-Sakaryaspor: 1-0 Niğde Anadolu-Vanspor: 0-1 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966: 1-0 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 0-0 Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 2-1 Bandırmaspor-Eyüpspor: 2-2 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare: 3-0





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