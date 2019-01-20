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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu

20 Ocak 2019 Pazar 16:05
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.

Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ikinci yarının ilk hafta müsabakaları sonunda zirvedeki yerlerini korudu.

TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:


- 1. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON17 10 6 1 23 10 13 36
2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR17 10 4 3 30 17 13 34
3. TİRE 192217 9 6 2 25 16 9 33
4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR16 7 8 1 27 16 11 29
5. ŞİLE YILDIZSPOR17 8 3 6 29 19 10 27
6. YOMRASPOR17 7 6 4 23 18 5 27
7. ERGENE VELİMEŞESPOR17 6 8 3 22 16 6 26
8. ARTVİN HOPASPOR17 5 7 5 18 15 3 22
9. KOZAN BELEDİYESPOR17 5 7 5 15 14 1 22
10. BATMAN PETROLSPOR17 5 7 5 22 22 0 22
11. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR17 6 4 7 23 25 -2 22
12. GEBZESPOR17 4 8 5 22 24 -2 20
13. SİLİVRİSPOR17 5 3 9 14 19 -5 18
14. ERZİN BELEDİYESPOR17 2 9 6 19 24 -5 15
15. ERBAASPOR17 2 8 7 11 18 -7 14
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR17 3 4 10 15 29 -14 13
17. KÖRFEZSPOR17 0 2 15 8 44 -36 2


- 2. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR18 9 6 3 30 19 11 33
2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR18 9 6 3 26 16 10 33
3. ESENLER EROKSPOR18 7 8 3 26 21 5 29
4. KIZILCABÖLÜKSPOR18 7 7 4 35 21 14 28
5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR18 6 9 3 26 18 8 27
6. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR18 7 6 5 21 19 2 27
7. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR18 7 6 5 20 21 -1 27
8. DÜZCESPOR18 7 4 7 20 18 2 25
9. OSMANİYESPOR18 6 6 6 18 22 -4 24
10. YENİ ORDUSPOR18 6 5 7 23 20 3 23
11. OFSPOR18 6 5 7 17 17 0 23
12. ALİBEYKÖYSPOR18 6 5 7 24 26 -2 23
13. KARŞIYAKA18 5 7 6 18 22 -4 22
14. ADIYAMAN 195418 5 6 7 19 23 -4 21
15. ELAZİZ BELEDİYESPOR18 4 9 5 15 21 -6 21
16. PAZARSPOR18 3 7 8 14 22 -8 16
17. KEMERSPOR 200318 4 4 10 15 30 -15 16
18. BERGAMA BELEDİYESPOR18 2 6 10 19 30 -11 12


- 3. Grup

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE18 12 6 0 25 8 17 42
2. KOCAELİSPOR18 10 4 4 21 12 9 34
3. SERİK BELEDİYESPOR18 8 7 3 19 15 4 31
4. YENİ ÇORUMSPOR18 9 1 8 26 20 6 28
5. TURGUTLUSPOR18 8 3 7 26 21 5 27
6. DİYARBEKİRSPOR18 7 4 7 21 21 0 25
7. KARACABEY BELEDİYESPOR18 7 4 7 21 25 -4 25
8. MUĞLASPOR18 7 3 8 17 14 3 24
9. PAYASSPOR18 7 3 8 17 21 -4 24
10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR18 6 5 7 24 24 0 23
11. BAĞCILARSPOR18 5 7 6 22 23 -1 22
12. 1461 TRABZON18 4 9 5 16 17 -1 21
13. GÖLCÜKSPOR18 5 6 7 11 15 -4 21
14. FATSA BELEDİYESPOR18 4 8 6 14 16 -2 20
15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR18 4 8 6 17 23 -6 20
16. ANKARA ADLİYESPOR18 3 8 7 16 17 -1 17
17. CİZRESPOR18 3 8 7 10 19 -9 17
18. BUCASPOR18 3 6 9 16 28 -12 15


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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:05
  1. Bayburt İl Özel İdare
  2. Futbol
  3. Kırşehir Belediyespor
  4. Nevşehir Belediyespor
  5. TFF 3. Lig

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