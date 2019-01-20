Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu
20 Ocak 2019 Pazar 16:05
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ikinci yarının ilk hafta müsabakaları sonunda zirvedeki yerlerini korudu.
TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:
- 1. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
HEKİMOĞLU TRABZON
17
10
6
1
23
10
13
36
2.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
17
10
4
3
30
17
13
34
3.
TİRE 1922
17
9
6
2
25
16
9
33
4.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
16
7
8
1
27
16
11
29
5.
ŞİLE YILDIZSPOR
17
8
3
6
29
19
10
27
6.
YOMRASPOR
17
7
6
4
23
18
5
27
7.
ERGENE VELİMEŞESPOR
17
6
8
3
22
16
6
26
8.
ARTVİN HOPASPOR
17
5
7
5
18
15
3
22
9.
KOZAN BELEDİYESPOR
17
5
7
5
15
14
1
22
10.
BATMAN PETROLSPOR
17
5
7
5
22
22
0
22
11.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
17
6
4
7
23
25
-2
22
12.
GEBZESPOR
17
4
8
5
22
24
-2
20
13.
SİLİVRİSPOR
17
5
3
9
14
19
-5
18
14.
ERZİN BELEDİYESPOR
17
2
9
6
19
24
-5
15
15.
ERBAASPOR
17
2
8
7
11
18
-7
14
16.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
17
3
4
10
15
29
-14
13
17.
KÖRFEZSPOR
17
0
2
15
8
44
-36
2
- 2. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
---------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
18
9
6
3
30
19
11
33
2.
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
18
9
6
3
26
16
10
33
3.
ESENLER EROKSPOR
18
7
8
3
26
21
5
29
4.
KIZILCABÖLÜKSPOR
18
7
7
4
35
21
14
28
5.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
18
6
9
3
26
18
8
27
6.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
18
7
6
5
21
19
2
27
7.
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
18
7
6
5
20
21
-1
27
8.
DÜZCESPOR
18
7
4
7
20
18
2
25
9.
OSMANİYESPOR
18
6
6
6
18
22
-4
24
10.
YENİ ORDUSPOR
18
6
5
7
23
20
3
23
11.
OFSPOR
18
6
5
7
17
17
0
23
12.
ALİBEYKÖYSPOR
18
6
5
7
24
26
-2
23
13.
KARŞIYAKA
18
5
7
6
18
22
-4
22
14.
ADIYAMAN 1954
18
5
6
7
19
23
-4
21
15.
ELAZİZ BELEDİYESPOR
18
4
9
5
15
21
-6
21
16.
PAZARSPOR
18
3
7
8
14
22
-8
16
17.
KEMERSPOR 2003
18
4
4
10
15
30
-15
16
18.
BERGAMA BELEDİYESPOR
18
2
6
10
19
30
-11
12
- 3. Grup
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
18
12
6
0
25
8
17
42
2.
KOCAELİSPOR
18
10
4
4
21
12
9
34
3.
SERİK BELEDİYESPOR
18
8
7
3
19
15
4
31
4.
YENİ ÇORUMSPOR
18
9
1
8
26
20
6
28
5.
TURGUTLUSPOR
18
8
3
7
26
21
5
27
6.
DİYARBEKİRSPOR
18
7
4
7
21
21
0
25
7.
KARACABEY BELEDİYESPOR
18
7
4
7
21
25
-4
25
8.
MUĞLASPOR
18
7
3
8
17
14
3
24
9.
PAYASSPOR
18
7
3
8
17
21
-4
24
10.
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
18
6
5
7
24
24
0
23
11.
BAĞCILARSPOR
18
5
7
6
22
23
-1
22
12.
1461 TRABZON
18
4
9
5
16
17
-1
21
13.
GÖLCÜKSPOR
18
5
6
7
11
15
-4
21
14.
FATSA BELEDİYESPOR
18
4
8
6
14
16
-2
20
15.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
18
4
8
6
17
23
-6
20
16.
ANKARA ADLİYESPOR
18
3
8
7
16
17
-1
17
17.
CİZRESPOR
18
3
8
7
10
19
-9
17
18.
BUCASPOR
18
3
6
9
16
28
-12
15
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