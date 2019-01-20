Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ilk sıradaki yerlerini korudu



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 18. hafta maçları tamamlandı. Ligde 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon liderliğe yükselirken, 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor, 3. Grup'ta ise Bayburt İl Özel İdare ikinci yarının ilk hafta müsabakaları sonunda zirvedeki yerlerini korudu. TFF 3. Lig gruplarında oluşan puan durumu şöyle:

- 1. Grup Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HEKİMOĞLU TRABZON 17 10 6 1 23 10 13 36 2. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 17 10 4 3 30 17 13 34 3. TİRE 1922 17 9 6 2 25 16 9 33 4. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 16 7 8 1 27 16 11 29 5. ŞİLE YILDIZSPOR 17 8 3 6 29 19 10 27 6. YOMRASPOR 17 7 6 4 23 18 5 27 7. ERGENE VELİMEŞESPOR 17 6 8 3 22 16 6 26 8. ARTVİN HOPASPOR 17 5 7 5 18 15 3 22 9. KOZAN BELEDİYESPOR 17 5 7 5 15 14 1 22 10. BATMAN PETROLSPOR 17 5 7 5 22 22 0 22 11. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 17 6 4 7 23 25 -2 22 12. GEBZESPOR 17 4 8 5 22 24 -2 20 13. SİLİVRİSPOR 17 5 3 9 14 19 -5 18 14. ERZİN BELEDİYESPOR 17 2 9 6 19 24 -5 15 15. ERBAASPOR 17 2 8 7 11 18 -7 14 16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 17 3 4 10 15 29 -14 13 17. KÖRFEZSPOR 17 0 2 15 8 44 -36 2



- 2. Grup Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 18 9 6 3 30 19 11 33 2. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 18 9 6 3 26 16 10 33 3. ESENLER EROKSPOR 18 7 8 3 26 21 5 29 4. KIZILCABÖLÜKSPOR 18 7 7 4 35 21 14 28 5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 18 6 9 3 26 18 8 27 6. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 18 7 6 5 21 19 2 27 7. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 18 7 6 5 20 21 -1 27 8. DÜZCESPOR 18 7 4 7 20 18 2 25 9. OSMANİYESPOR 18 6 6 6 18 22 -4 24 10. YENİ ORDUSPOR 18 6 5 7 23 20 3 23 11. OFSPOR 18 6 5 7 17 17 0 23 12. ALİBEYKÖYSPOR 18 6 5 7 24 26 -2 23 13. KARŞIYAKA 18 5 7 6 18 22 -4 22 14. ADIYAMAN 1954 18 5 6 7 19 23 -4 21 15. ELAZİZ BELEDİYESPOR 18 4 9 5 15 21 -6 21 16. PAZARSPOR 18 3 7 8 14 22 -8 16 17. KEMERSPOR 2003 18 4 4 10 15 30 -15 16 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 18 2 6 10 19 30 -11 12



- 3. Grup Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 18 12 6 0 25 8 17 42 2. KOCAELİSPOR 18 10 4 4 21 12 9 34 3. SERİK BELEDİYESPOR 18 8 7 3 19 15 4 31 4. YENİ ÇORUMSPOR 18 9 1 8 26 20 6 28 5. TURGUTLUSPOR 18 8 3 7 26 21 5 27 6. DİYARBEKİRSPOR 18 7 4 7 21 21 0 25 7. KARACABEY BELEDİYESPOR 18 7 4 7 21 25 -4 25 8. MUĞLASPOR 18 7 3 8 17 14 3 24 9. PAYASSPOR 18 7 3 8 17 21 -4 24 10. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 18 6 5 7 24 24 0 23 11. BAĞCILARSPOR 18 5 7 6 22 23 -1 22 12. 1461 TRABZON 18 4 9 5 16 17 -1 21 13. GÖLCÜKSPOR 18 5 6 7 11 15 -4 21 14. FATSA BELEDİYESPOR 18 4 8 6 14 16 -2 20 15. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 18 4 8 6 17 23 -6 20 16. ANKARA ADLİYESPOR 18 3 8 7 16 17 -1 17 17. CİZRESPOR 18 3 8 7 10 19 -9 17 18. BUCASPOR 18 3 6 9 16 28 -12 15





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