Futbol: TFF 3. Lig - 2. Grup'ta 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi- Kırşehir Belediyespor'un liderliğini sürdürdüğü grupta bitime 5 hafta kala Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı. Haftanın son maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti. Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.

- Puan durumu

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 29 15 8 6 44 29 15 53 2. ESENLER EROKSPOR 29 12 13 4 44 26 18 49 3. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 29 12 10 7 33 23 10 46 4. KIZILCABÖLÜKSPOR 29 12 9 8 52 33 19 45 5. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 29 11 12 6 43 25 18 45 6. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 29 12 8 9 32 35 -3 44 7. YENİ ORDUSPOR 29 12 6 11 47 31 16 42 8. OSMANİYESPOR 29 10 10 9 32 31 1 40 9. DÜZCESPOR 29 11 7 11 29 28 1 40 10. KARŞIYAKA 29 10 10 9 29 32 -3 40 11. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 29 10 9 10 28 30 -2 39 12. PAZARSPOR 29 10 9 10 29 33 -4 39 13. ELAZİZ BELEDİYESPOR 29 9 11 9 28 39 -11 38 14. OFSPOR 29 9 9 11 29 32 -3 36 15. KEMERSPOR 2003 29 9 5 15 26 41 -15 32 16. ADIYAMAN 1954 29 7 10 12 28 40 -12 31 17. ALİBEYKÖYSPOR 29 7 8 14 30 41 -11 29 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 29 3 6 20 22 56 -34 15

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