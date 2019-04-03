Futbol: TFF 3. Lig
- 2. Grup'ta 29. hafta yapılan tek maçla sona erdi- Kırşehir Belediyespor'un liderliğini sürdürdüğü grupta bitime 5 hafta kala Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti03 Nisan 2019 Çarşamba 21:09
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig 2. Grup'ta 29. hafta tek maçla tamamlandı.
Haftanın son maçında Karşıyaka ile Bergama Belediyespor karşı karşıya geldi. Lig sonuncusu Bergama temsilcisi, müsabakayı 2-0 kazandı ve puanını 15'e yükseltti. Bu sonuca rağmen bitime 5 hafta kala 15. Kemerspor 2003'ün 17 puan gerisinde bulunan Bergama Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.
Ligde haftaya zirvede giren Kırşehir Belediyespor ise liderliğini sürdürdü.
- Puan durumu
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV.
|P
|1.
|KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|15
|8
|6
|44
|29
|15
|53
|2.
|ESENLER EROKSPOR
|29
|12
|13
|4
|44
|26
|18
|49
|3.
|ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
|29
|12
|10
|7
|33
|23
|10
|46
|4.
|KIZILCABÖLÜKSPOR
|29
|12
|9
|8
|52
|33
|19
|45
|5.
|VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|11
|12
|6
|43
|25
|18
|45
|6.
|HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
|29
|12
|8
|9
|32
|35
|-3
|44
|7.
|YENİ ORDUSPOR
|29
|12
|6
|11
|47
|31
|16
|42
|8.
|OSMANİYESPOR
|29
|10
|10
|9
|32
|31
|1
|40
|9.
|DÜZCESPOR
|29
|11
|7
|11
|29
|28
|1
|40
|10.
|KARŞIYAKA
|29
|10
|10
|9
|29
|32
|-3
|40
|11.
|SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
|29
|10
|9
|10
|28
|30
|-2
|39
|12.
|PAZARSPOR
|29
|10
|9
|10
|29
|33
|-4
|39
|13.
|ELAZİZ BELEDİYESPOR
|29
|9
|11
|9
|28
|39
|-11
|38
|14.
|OFSPOR
|29
|9
|9
|11
|29
|32
|-3
|36
|15.
|KEMERSPOR 2003
|29
|9
|5
|15
|26
|41
|-15
|32
|16.
|ADIYAMAN 1954
|29
|7
|10
|12
|28
|40
|-12
|31
|17.
|ALİBEYKÖYSPOR
|29
|7
|8
|14
|30
|41
|-11
|29
|18.
|BERGAMA BELEDİYESPOR
|29
|3
|6
|20
|22
|56
|-34
|15
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