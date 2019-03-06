Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

1. Grup Erzin Belediyespor-Erbaaspor: 3-1 Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1 Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1 Nazilli Belediyespor-Gebzespor: 1-0 Körfezspor-Ergene Velimeşespor: 2-2 Tire 1922-Nevşehir Belediyespor: 1-1 Kozan Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-3 Büyükçekmece Tepecikspor-Şile Yıldızspor: 2-0

2. Grup Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2 Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0 Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor: 2-0 Van Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0 Kemerspor 2003-Altındağ Belediyespor: 2-0 Sultanbeyli Belediyespor-Pazarspor: 1-2 Karşıyaka-Kızılcabölükspor: 1-0 Alibeyköyspor-Kırşehir Belediyespor: 0-0 Düzcespor-Esenler Erokspor: 0-2

3. Grup Bayburt İl Özel İdare-Bucaspor: 1-3 1461 Trabzon-Gölcükspor: 0-1 Cizrespor-Fatsa Belediyespor: 2-2 Diyarbekirspor-Bağcılarspor: 0-2 Kocaelispor-Serik Belediyespor: 1-0 Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0 Ankara Adliyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0 Yeni Çorumspor-Payasspor: 1-0 Muğlaspor-Turgutluspor: 1-1

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.