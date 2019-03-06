Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Erzin Belediyespor-Erbaaspor: 3-1
Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1
Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1
Nazilli Belediyespor-Gebzespor: 1-0
Körfezspor-Ergene Velimeşespor: 2-2
Tire 1922-Nevşehir Belediyespor: 1-1
Kozan Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-3
Büyükçekmece Tepecikspor-Şile Yıldızspor: 2-0
2. Grup
Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2
Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0
Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor: 2-0
Van Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0
Kemerspor 2003-Altındağ Belediyespor: 2-0
Sultanbeyli Belediyespor-Pazarspor: 1-2
Karşıyaka-Kızılcabölükspor: 1-0
Alibeyköyspor-Kırşehir Belediyespor: 0-0
Düzcespor-Esenler Erokspor: 0-2
3. Grup
Bayburt İl Özel İdare-Bucaspor: 1-3
1461 Trabzon-Gölcükspor: 0-1
Cizrespor-Fatsa Belediyespor: 2-2
Diyarbekirspor-Bağcılarspor: 0-2
Kocaelispor-Serik Belediyespor: 1-0
Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
Ankara Adliyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0
Yeni Çorumspor-Payasspor: 1-0
Muğlaspor-Turgutluspor: 1-1
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