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Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 25. hafta karşılaşmaları tamamlandı

06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 25. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:


1. Grup

Erzin Belediyespor-Erbaaspor: 3-1

Yomraspor-Hekimoğlu Trabzon: 1-1

Artvin Hopaspor-Silivrispor: 1-1

Nazilli Belediyespor-Gebzespor: 1-0

Körfezspor-Ergene Velimeşespor: 2-2

Tire 1922-Nevşehir Belediyespor: 1-1

Kozan Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-3

Büyükçekmece Tepecikspor-Şile Yıldızspor: 2-0


2. Grup

Elaziz Belediyespor-Ofspor: 0-2

Yeni Orduspor-Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor: 2-0

Adıyaman 1954-Bergama Belediyespor: 2-0

Van Büyükşehir Belediyespor-Osmaniyespor: 0-0

Kemerspor 2003-Altındağ Belediyespor: 2-0

Sultanbeyli Belediyespor-Pazarspor: 1-2

Karşıyaka-Kızılcabölükspor: 1-0

Alibeyköyspor-Kırşehir Belediyespor: 0-0

Düzcespor-Esenler Erokspor: 0-2


3. Grup

Bayburt İl Özel İdare-Bucaspor: 1-3

1461 Trabzon-Gölcükspor: 0-1

Cizrespor-Fatsa Belediyespor: 2-2

Diyarbekirspor-Bağcılarspor: 0-2

Kocaelispor-Serik Belediyespor: 1-0

Karacabey Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

Ankara Adliyespor-Halide Edip Adıvarspor: 1-0

Yeni Çorumspor-Payasspor: 1-0

Muğlaspor-Turgutluspor: 1-1

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 17:17
  1. 25. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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