Futbol: TFF 3. Lig - Ligde 19. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- 1. Grup

Batman Petrolspor-Silivrispor: 1-0 Hekimoğlu Trabzon-Gebzespor: 2-0 Erzin Belediyespor-Tire 1922: 0-0 Büyükçekmece Tepecikspor-Nevşehir Belediyespor: 0-2 Şile Yıldızspor-Ergene Velimeşespor: 2-2 Nazilli Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-0 Körfezspor-Kozan Belediyespor: 0-2

- 2. Grup

Yeni Orduspor-Altındağ Belediyespor: 2-0 Adıyaman 1954-Kırşehir Belediyespor: 1-3 Pazarspor-Ofspor: 2-2 Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor: 3-2 Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-0 Düzcespor-Karşıyaka: 1-1

- 3. Grup

Diyarbekirspor-Turgutluspor: 2-2 Bayburt İl Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 3-0 Cizrespor-Ankara Adliyespor: 2-1 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 2-1 Bucaspor-Payasspor: 0-1 Yeni Çorumspor-1461 Trabzon: 0-0 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0

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