Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 19. hafta maçları tamamlandı27 Ocak 2019 Pazar 15:45
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Batman Petrolspor-Silivrispor: 1-0
Hekimoğlu Trabzon-Gebzespor: 2-0
Erzin Belediyespor-Tire 1922: 0-0
Büyükçekmece Tepecikspor-Nevşehir Belediyespor: 0-2
Şile Yıldızspor-Ergene Velimeşespor: 2-2
Nazilli Belediyespor-Artvin Hopaspor: 2-0
Körfezspor-Kozan Belediyespor: 0-2
- 2. Grup
Yeni Orduspor-Altındağ Belediyespor: 2-0
Adıyaman 1954-Kırşehir Belediyespor: 1-3
Pazarspor-Ofspor: 2-2
Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor: 3-2
Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003: 2-0
Düzcespor-Karşıyaka: 1-1
- 3. Grup
Diyarbekirspor-Turgutluspor: 2-2
Bayburt İl Özel İdare-Fatsa Belediyespor: 3-0
Cizrespor-Ankara Adliyespor: 2-1
Karacabey Belediyespor-Muğlaspor: 2-1
Bucaspor-Payasspor: 0-1
Yeni Çorumspor-1461 Trabzon: 0-0
Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor: 1-0
YORUM YAZ