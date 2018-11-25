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Futbol: TFF 3. Lig

- Ligde 14. hafta maçları tamamlandı

25 Kasım 2018 Pazar 15:47
Futbol: TFF 3. Lig


İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:


- 1. Grup


Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 0-1

Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 4-0

Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2

Şile Yıldızspor-Tire 1922: 0-1

Gebzespor-Silivrispor: 3-1


- 2. Grup


Pazarspor-Esenler Erokspor: 0-0

Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor: 0-0

Yeni Orduspor-Karşıyaka: 1-2

Adıyaman 1954-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0

Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-3


- 3. Grup


Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor: 2-3

Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 1-1

Bayburt İl Özel İdare-Çorum Belediyespor: 2-1

Bağcılarspor-Muğlaspor: 2-0

Serik Belediyespor-1461 Trabzon: 1-0

Bucaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1

Payasspor-Gölcükspor: 3-0

Halide Edip Adıvarspor-Cizrespor: 1-0

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 15:47
  1. 14. hafta
  2. Futbol
  3. TFF 3. Lig

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