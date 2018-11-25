Futbol: TFF 3. Lig
- Ligde 14. hafta maçları tamamlandı25 Kasım 2018 Pazar 15:47
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 14. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- 1. Grup
Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor: 0-1
Ergene Velimeşespor-Karbel Karaköprü Belediyespor: 4-0
Erbaaspor-Nevşehir Belediyespor: 1-2
Şile Yıldızspor-Tire 1922: 0-1
Gebzespor-Silivrispor: 3-1
- 2. Grup
Pazarspor-Esenler Erokspor: 0-0
Osmaniyespor-Altındağ Belediyespor: 0-0
Yeni Orduspor-Karşıyaka: 1-2
Adıyaman 1954-Van Büyükşehir Belediyespor: 0-0
Kızılcabölükspor-Düzcespor: 1-3
- 3. Grup
Anagold 24 Erzincanspor-Turgutluspor: 2-3
Diyarbekirspor-Ankara Adliyespor: 1-1
Bayburt İl Özel İdare-Çorum Belediyespor: 2-1
Bağcılarspor-Muğlaspor: 2-0
Serik Belediyespor-1461 Trabzon: 1-0
Bucaspor-Fatsa Belediyespor: 1-1
Payasspor-Gölcükspor: 3-0
Halide Edip Adıvarspor-Cizrespor: 1-0
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