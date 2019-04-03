Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Ligde 29. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü03 Nisan 2019 Çarşamba 17:55
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.
Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.
Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|29
|18
|7
|4
|66
|35
|31
|61
|2.
|TUZLASPOR
|29
|16
|8
|5
|55
|20
|35
|56
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|17
|4
|8
|45
|32
|13
|55
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|29
|14
|10
|5
|52
|23
|29
|52
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|29
|14
|8
|7
|40
|29
|11
|50
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|13
|6
|10
|38
|33
|5
|45
|7.
|PENDİKSPOR
|29
|12
|8
|9
|43
|37
|6
|44
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|29
|10
|7
|12
|39
|35
|4
|37
|9.
|KAHRAMANMARAŞPOR
|29
|10
|7
|12
|32
|38
|-6
|37
|10.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|29
|10
|7
|12
|36
|45
|-9
|37
|11.
|TARSUS İDMANYURDU
|29
|9
|9
|11
|39
|45
|-6
|36
|12.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|29
|9
|9
|11
|29
|37
|-8
|36
|13.
|BAK SPOR
|29
|8
|11
|10
|34
|49
|-15
|35
|14.
|FETHİYESPOR
|29
|5
|13
|11
|28
|35
|-7
|28
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|29
|7
|7
|15
|36
|51
|-15
|28
|16.
|TOKATSPOR
|29
|5
|10
|14
|23
|37
|-14
|25
|17.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|29
|4
|13
|12
|37
|54
|-17
|25
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|29
|5
|6
|18
|23
|60
|-37
|21
- Beyaz Grup
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
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