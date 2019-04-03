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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Ligde 29. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü

03 Nisan 2019 Çarşamba 17:55
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de tamamlanan 29. hafta maçlarının ardından kırmızı ve beyaz grupta liderler değişmedi.

Kırmızı Grup'ta lider Menemen Belediyespor, evinde Etimesgut Belediyespor'a 3-2 yenilmesine rağmen zirvedeki yerini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, en yakın takipçisi Yılport Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak 2 puanlık farkla liderliğini sürdürdü.

Gruplarda 29. hafta sonunda puan durumu şöyle:


- Kırmızı Grup




TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR29 18 7 4 66 3531 61
2. TUZLASPOR29 16 8 5 55 20 35 56
3. FATİH KARAGÜMRÜK29 17 48 45 32 13 55
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
29 14 10 5 52 23 29 52
5. ŞANLIURFASPOR29 14 8 7 40 29 11 50
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR29 13 6 10 3833 5 45
7. PENDİKSPOR29 12 8 9 43 37 6 44
8. KIRKLARELİSPOR29 10 7 12 39 35 4 37
9. KAHRAMANMARAŞPOR2910 7 12 32 38 -6 37
10. SİVAS BELEDİYESPOR 29 10 7 12 36 45 -9 37
11. TARSUS İDMANYURDU29 9 9 11 39 45 -6 36
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR29 9 9 11 29 37 -8 36
13. BAK SPOR29 8 11 10 34 49 -15 35
14. FETHİYESPOR29 5 13 11 28 35 -7 28
15. BANDIRMASPOR BALTOK29 7 7 15 36 51 -15 28
16. TOKATSPOR29 5 10 14 23 37 -14 25
17. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
29 4 13 12 37 54 -17 25
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ29 5 618 23 60 -37 21



- Beyaz Grup


TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ29 19 7 3 53 23 30 64
2. YILPORT SAMSUNSPOR29 19 55 48 21 27 62
3. KASTAMONUSPOR 196629 19 4 6 51 20 31 61
4. SARIYER29 18 6551 27 24 60
5. SAKARYASPOR29 17 8 4 49 23 26 59
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR29 13 79 42 28 14 46
7. İNEGÖLSPOR29 13 5 11 39 38 1 44
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER29 12 7 10 39 32 7 43
9. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR29 12 4 13 43 43 0 40
10. EYÜPSPOR29 10 8 11 38 35 3 38
11. UTAŞ UŞAKSPOR29 8 12 9 36 28 8 36
12. NİĞDE ANADOLU
29 98 12 35 37 -235
13. GÜMÜŞHANESPOR29 7 13 9 35 35 0 34
14. HACETTEPE29 7 9 13 39 48 -9 30
15. BAYRAMPAŞA29 5 8 16 22 43 -21 23
16. ANKARA DEMİRSPOR
29 5 6 18 28 48 -20 21
17. MANİSASPOR29 4 3 22 29 82 -53 0
18. GAZİANTEPSPOR29 3 2 24 11 77 -66 -25


Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 17:55
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