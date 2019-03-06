Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü. Ligde günün son maçında Yılport Samsunspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yendi. TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 25 17 5 3 46 22 24 56 2. YILPORT SAMSUNSPOR 25 17 4 4 43 19 24 55 3. SARIYER 25 16 6 3 45 22 23 54 4. SAKARYASPOR 25 15 7 3 44 21 23 52 5. KASTAMONUSPOR 1966 25 16 3 6 45 19 26 51 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 25 12 6 7 38 22 16 42 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 25 12 3 10 40 35 5 39 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 25 10 6 9 33 26 7 36 9. İNEGÖLSPOR 25 10 5 10 29 33 -4 35 10. NİĞDE ANADOLU 25 9 7 9 33 29 4 34 11. EYÜPSPOR 25 8 7 10 27 29 -2 31 12. UTAŞ UŞAKSPOR 25 6 11 8 28 23 5 29 13. GÜMÜŞHANESPOR 25 5 11 9 28 33 -5 26 14. HACETTEPE 25 6 8 11 34 42 -8 26 15. BAYRAMPAŞA 25 3 8 14 18 36 -18 17 16. ANKARA DEMİRSPOR 25 4 4 17 22 42 -20 16 17. MANİSASPOR 25 3 3 19 22 68 -46 -3 18. GAZİANTEPSPOR 25 3 2 20 11 65 -54 -25

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.