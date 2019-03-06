Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü06 Mart 2019 Çarşamba 21:21
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 25. hafta maçları tamamlanırken, Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.
Ligde günün son maçında Yılport Samsunspor, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 3-1 yendi.
TFF 2. Lig'de 25. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|25
|17
|5
|3
|46
|22
|24
|56
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|25
|17
|4
|4
|43
|19
|24
|55
|3.
|SARIYER
|25
|16
|6
|3
|45
|22
|23
|54
|4.
|SAKARYASPOR
|25
|15
|7
|3
|44
|21
|23
|52
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|25
|16
|3
|6
|45
|19
|26
|51
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|25
|12
|6
|7
|38
|22
|16
|42
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|25
|12
|3
|10
|40
|35
|5
|39
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|25
|10
|6
|9
|33
|26
|7
|36
|9.
|İNEGÖLSPOR
|25
|10
|5
|10
|29
|33
|-4
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|25
|9
|7
|9
|33
|29
|4
|34
|11.
|EYÜPSPOR
|25
|8
|7
|10
|27
|29
|-2
|31
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|25
|6
|11
|8
|28
|23
|5
|29
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|25
|5
|11
|9
|28
|33
|-5
|26
|14.
|HACETTEPE
|25
|6
|8
|11
|34
|42
|-8
|26
|15.
|BAYRAMPAŞA
|25
|3
|8
|14
|18
|36
|-18
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|25
|4
|4
|17
|22
|42
|-20
|16
|17.
|MANİSASPOR
|25
|3
|3
|19
|22
|68
|-46
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|25
|3
|2
|20
|11
|65
|-54
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
YORUM YAZ