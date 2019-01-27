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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Ligde 19. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sarıyer liderliğini sürdürdü

27 Ocak 2019 Pazar 15:54
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de 19. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sarıyer liderliğini devam ettirdi.

Gruplarda 19. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

 

- Beyaz Grup

 

 TakımlarOGBMAYAVP
 -----------------------------------------------------
1.SARIYER19126133181542
2.SAKARYASPOR19125236171941
3.KEÇİÖRENGÜCÜ19125233181541
4.YILPORT SAMSUNSPOR19124332171540
5.KASTAMONUSPOR 196619123437152239
6.SANCAKTEPE BELEDİYESPOR1995532161632
7.BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR1910273025532
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER198382418627
9.UTAŞ UŞAKSPOR195861916323
10.İNEGÖLSPOR186572022-223
11.NİĞDE ANADOLU195682125-421
12.EYÜPSPOR195681722-521
13.HACETTEPE195592734-720
14.GÜMÜŞHANESPOR193972024-418
15.BAYRAMPAŞA19289923-1414
16.ANKARA DEMİRSPOR1924131833-1510
17.MANİSASPOR1932141749-32-4
18.GAZİANTEPSPOR1832131144-33-22

Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi.

 

- Kırmızı Grup

 

 TakımlarOGBMAYAVP
 -------------------------------------------------------
1.TUZLASPOR19124335102540
2.MENEMEN BELEDİYESPOR19116241241739
3.FATİH KARAGÜMRÜK19114434201437
4.ŞANLIURFASPOR1910542520535
5.MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR1997332131934
6.PENDİKSPOR198652724330
7.TARSUS İDMANYURDU197752926328
8.ETİMESGUT BELEDİYESPOR196672225-324
9.KIRKLARELİSPOR196582425-123
10.KAHRAMANMARAŞSPOR196581723-623
11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR195772126-522
12.SİVAS BELEDİYESPOR196492026-622
13.KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR194872633-720
14.BAK SPOR194871930-1120
15.DARICA GENÇLERBİRLİĞİ195591930-1120
16.FETHİYESPOR192981928-915
17.BANDIRMASPOR BALTOK1935112135-1414
18.TOKATSPOR1927101528-1313

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 15:54
  1. Manisa
  2. Gaziantep
  3. Beyaz Grup
  4. Futbol
  5. Kırmızı Grup
  6. TFF 2. Lig
  7. Tuzlaspor

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