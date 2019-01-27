Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm Ligde 19. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sarıyer liderliğini sürdürdü

TFF 2. Lig'de 19. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta da Sarıyer liderliğini devam ettirdi. Gruplarda 19. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle: - Beyaz Grup Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. SARIYER 19 12 6 1 33 18 15 42 2. SAKARYASPOR 19 12 5 2 36 17 19 41 3. KEÇİÖRENGÜCÜ 19 12 5 2 33 18 15 41 4. YILPORT SAMSUNSPOR 19 12 4 3 32 17 15 40 5. KASTAMONUSPOR 1966 19 12 3 4 37 15 22 39 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 19 9 5 5 32 16 16 32 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 19 10 2 7 30 25 5 32 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 19 8 3 8 24 18 6 27 9. UTAŞ UŞAKSPOR 19 5 8 6 19 16 3 23 10. İNEGÖLSPOR 18 6 5 7 20 22 -2 23 11. NİĞDE ANADOLU 19 5 6 8 21 25 -4 21 12. EYÜPSPOR 19 5 6 8 17 22 -5 21 13. HACETTEPE 19 5 5 9 27 34 -7 20 14. GÜMÜŞHANESPOR 19 3 9 7 20 24 -4 18 15. BAYRAMPAŞA 19 2 8 9 9 23 -14 14 16. ANKARA DEMİRSPOR 19 2 4 13 18 33 -15 10 17. MANİSASPOR 19 3 2 14 17 49 -32 -4 18. GAZİANTEPSPOR 18 3 2 13 11 44 -33 -22 Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 33 puanı silindi. - Kırmızı Grup Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 19 11 6 2 41 24 17 39 3. FATİH KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37 4. ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35 5. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 19 9 7 3 32 13 19 34 6. PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30 7. TARSUS İDMANYURDU 19 7 7 5 29 26 3 28 8. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 19 6 6 7 22 25 -3 24 9. KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23 10. KAHRAMANMARAŞSPOR 19 6 5 8 17 23 -6 23 11. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 19 5 7 7 21 26 -5 22 12. SİVAS BELEDİYESPOR 19 6 4 9 20 26 -6 22 13. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20 14. BAK SPOR 19 4 8 7 19 30 -11 20 15. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20 16. FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15 17. BANDIRMASPOR BALTOK 19 3 5 11 21 35 -14 14 18. TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

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