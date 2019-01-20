Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Beyaz Grup'ta 18. haftayı Sarıyer lider tamamladı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta tamamlandı. İlk yarıyı lider kapatan Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, takipçisi Sarıyer, Manisaspor'u deplasmanda 4-0 yendi. Bu sonuçların ardından Sarıyer, Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi. Grupta 18. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TFF 2. Lig

Grup Beyaz



Takımlar O G B M A Y AV P

--- --- --- --- --- --- --- --- 1. SARIYER 18 12 5 1 32 17 15 41 2. SAKARYASPOR 18 12 4 2 35 16 19 40 3. KEÇİÖRENGÜCÜ 18 11 5 2 32 18 14 38 4. YILPORT SAMSUNSPOR 18 11 4 3 30 16 14 37 5. KASTAMONUSPOR 1966 18 11 3 4 35 15 20 36 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 18 9 4 5 31 15 16 31 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 18 9 2 7 25 25 0 29 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 18 8 3 7 24 17 7 27 9. UTAŞ UŞAKSPOR 18 5 8 5 18 14 4 23 10. İNEGÖLSPOR 18 6 5 7 20 22 -2 23 11. EYÜPSPOR 18 5 6 7 17 20 -3 21 12. HACETTEPE 18 5 5 8 27 32 -5 20 13. GÜMÜŞHANESPOR 18 3 9 6 19 22 -3 18 14. NİĞDE ANADOLU 18 4 6 8 19 24 -5 18 15. BAYRAMPAŞA 18 2 7 9 8 22 -14 13 16. ANKARA DEMİRSPOR 18 2 4 12 18 28 -10 10 17. MANİSASPOR 18 2 2 14 15 49 -34 -7 18. GAZİANTEPSPOR 18 3 2 13 11 44 -33 -16





Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 27 puanı silindi.

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