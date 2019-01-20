Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- Beyaz Grup'ta 18. haftayı Sarıyer lider tamamladı20 Ocak 2019 Pazar 21:44
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 18. hafta tamamlandı.
İlk yarıyı lider kapatan Sakaryaspor, evinde Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalırken, takipçisi Sarıyer, Manisaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.
Bu sonuçların ardından Sarıyer, Beyaz Grup'ta liderliğe yükseldi.
Grupta 18. hafta müsabakalarının tamamlanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:
|TFF 2. Lig
Grup Beyaz
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|SARIYER
|18
|12
|5
|1
|32
|17
|15
|41
|2.
|SAKARYASPOR
|18
|12
|4
|2
|35
|16
|19
|40
|3.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|18
|11
|5
|2
|32
|18
|14
|38
|4.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|18
|11
|4
|3
|30
|16
|14
|37
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|18
|11
|3
|4
|35
|15
|20
|36
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|18
|9
|4
|5
|31
|15
|16
|31
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|18
|9
|2
|7
|25
|25
|0
|29
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|18
|8
|3
|7
|24
|17
|7
|27
|9.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|18
|5
|8
|5
|18
|14
|4
|23
|10.
|İNEGÖLSPOR
|18
|6
|5
|7
|20
|22
|-2
|23
|11.
|EYÜPSPOR
|18
|5
|6
|7
|17
|20
|-3
|21
|12.
|HACETTEPE
|18
|5
|5
|8
|27
|32
|-5
|20
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|18
|3
|9
|6
|19
|22
|-3
|18
|14.
|NİĞDE ANADOLU
|18
|4
|6
|8
|19
|24
|-5
|18
|15.
|BAYRAMPAŞA
|18
|2
|7
|9
|8
|22
|-14
|13
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|18
|2
|4
|12
|18
|28
|-10
|10
|17.
|MANİSASPOR
|18
|2
|2
|14
|15
|49
|-34
|-7
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|18
|3
|2
|13
|11
|44
|-33
|-16
Not: Manisaspor'un 15, Gaziantepspor'un 27 puanı silindi.
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