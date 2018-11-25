Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm





İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 14. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un dış sahada Pendikspor ile yaptığı maçı 1-1 berabere tamamlamasıyla liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 13. haftanın lideri Sarıyer, deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. 14. haftaya ikinci sırada başlayan Sakaryaspor, rakip sahada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Ligde iki grupta 14. haftada oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:





- Kırmızı Grup











Takımlar O G B M A Y AV P

--- --- --- --- --- --- --- --- 1. TUZLASPOR 14 9 4 1 29 4 25 31 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 14 8 5 1 30 19 11 29 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 14 7 5 2 24 9 15 26 4. FATİH KARAGÜMRÜK 14 8 2 4 26 17 9 26 5. ŞANLIURFASPOR 14 7 4 3 18 16 2 25 6. PENDİKSPOR 14 6 5 3 22 17 5 23 7. TARSUS İDMANYURDU 14 6 4 4 24 21 3 22 8. KIRKLARELİSPOR 14 5 3 6 17 18 -1 18 9. SİVAS BELEDİYESPOR 14 5 3 6 15 18 -3 18 10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 14 4 5 5 15 15 0 17 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 14 4 5 5 13 14 -1 17 12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 14 4 4 6 16 20 -4 16 13. BUGSAŞ SPOR 14 4 3 7 14 25 -11 15 14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 14 3 5 6 13 20 -7 14 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 14 2 7 5 19 25 -6 13 16. FETHİYESPOR 14 1 8 5 11 19 -8 11 17. BANDIRMASPOR BALTOK 14 2 4 8 15 28 -13 10 18. TOKATSPOR 14 1 4 9 7 23 -16 7









- Beyaz Grup









Takımlar O G B M A Y AV P

--- --- --- --- --- --- --- --- 1. SAKARYASPOR 14 10 2 2 28 11 17 32 2. SARIYER 14 9 4 1 23 14 9 31 3. YILPORT SAMSUNSPOR 14 9 3 2 20 10 10 30 4. KEÇİÖRENGÜCÜ 14 8 4 2 22 14 8 28 5. KASTAMONUSPOR 1966 14 8 3 3 30 12 18 27 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 14 8 3 3 24 9 15 27 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 14 8 0 6 23 21 2 24 8. UTAŞ UŞAKSPOR 14 5 7 2 15 8 7 22 9. AMED SPORTİF FAALİYETLER 14 5 3 6 16 14 2 18 10. HACETTEPE 14 5 2 7 20 24 -4 17 11. GÜMÜŞHANESPOR 14 2 9 3 17 18 -1 15 12. NİĞDE ANADOLU 14 3 5 6 17 21 -4 14 13. İNEGÖLSPOR 14 3 5 6 12 17 -5 14 14. EYÜPSPOR 14 2 5 7 11 19 -8 11 15. BAYRAMPAŞA 14 1 7 6 7 18 -11 10 16. ANKARA DEMİRSPOR 14 1 4 9 10 21 -11 7 17. GAZİANTEPSPOR 14 3 2 9 10 31 -21 -4 18. MANİSASPOR 14 1 2 11 14 37 -23 -4





Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi.



