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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor liderliğini sürdürürken, Beyaz Grup'ta Sakaryaspor ilk sıraya yükseldi

25 Kasım 2018 Pazar 16:06
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de gruplarda 14. hafta oynanan maçlarla tamamlandı.

Ligin 14. haftasında Kırmızı Grup'ta liderliği elinde bulunduran Tuzlaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Tuzlaspor, en yakın takipçisi Menemen Belediyespor'un dış sahada Pendikspor ile yaptığı maçı 1-1 berabere tamamlamasıyla liderliğini sürdürdü.

Beyaz Grup'ta 13. haftanın lideri Sarıyer, deplasmanda Keçiörengücü'ne 3-0 mağlup oldu. 14. haftaya ikinci sırada başlayan Sakaryaspor, rakip sahada Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 5-2 mağlup ederek liderliğe yükseldi.

Ligde iki grupta 14. haftada oynanan karşılaşmaların ardından puan durumu şöyle:


- Kırmızı Grup





TakımlarOGBMAYAVP

 --- --- --- --- --- --- --- ---
1. TUZLASPOR14 9 4 1 29 4 25 31
2. MENEMEN BELEDİYESPOR14 8 5 1 30 19 11 29
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR14 7 5 2 24 9 15 26
4. FATİH KARAGÜMRÜK14 8 2 4 26 17 9 26
5. ŞANLIURFASPOR14 7 4 3 18 16 2 25
6. PENDİKSPOR14 6 5 3 22 17 5 23
7. TARSUS İDMANYURDU14 6 4 4 24 21 3 22
8. KIRKLARELİSPOR14 5 3 6 17 18 -1 18
9. SİVAS BELEDİYESPOR14 5 3 6 15 18 -3 18
10. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ14 4 5 5 15 15 0 17
11. KAHRAMANMARAŞSPOR14 4 5 5 13 14 -1 17
12. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR14 4 4 6 16 20 -4 16
13. BUGSAŞ SPOR14 4 3 7 14 25 -11 15
14. ETİMESGUT BELEDİYESPOR14 3 5 6 13 20 -7 14
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR14 2 7 5 19 25 -6 13
16. FETHİYESPOR14 1 8 5 11 19 -8 11
17. BANDIRMASPOR BALTOK14 2 4 8 15 28 -13 10
18. TOKATSPOR14 1 4 9 7 23 -16 7


- Beyaz Grup




TakımlarOGBMAYAVP

 --- --- --- --- --- --- --- ---
1. SAKARYASPOR14 10 2 2 28 11 17 32
2. SARIYER14 9 4 1 23 14 9 31
3. YILPORT SAMSUNSPOR14 9 3 2 20 10 10 30
4. KEÇİÖRENGÜCÜ14 8 4 2 22 14 8 28
5. KASTAMONUSPOR 196614 8 3 3 30 12 18 27
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR14 8 3 3 24 9 15 27
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR14 8 0 6 23 21 2 24
8. UTAŞ UŞAKSPOR14 5 7 2 15 8 7 22
9. AMED SPORTİF FAALİYETLER14 5 3 6 16 14 2 18
10. HACETTEPE14 5 2 7 20 24 -4 17
11. GÜMÜŞHANESPOR14 2 9 3 17 18 -1 15
12. NİĞDE ANADOLU14 3 5 6 17 21 -4 14
13. İNEGÖLSPOR14 3 5 6 12 17 -5 14
14. EYÜPSPOR14 2 5 7 11 19 -8 11
15. BAYRAMPAŞA14 1 7 6 7 18 -11 10
16. ANKARA DEMİRSPOR14 1 4 9 10 21 -11 7
17. GAZİANTEPSPOR14 3 2 9 10 31 -21 -4
18. MANİSASPOR14 1 2 11 14 37 -23 -4


Not: Gaziantepspor'un 15, Manisaspor'un 9 puanı silindi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:06
  1. 14. hafta
  2. Beyaz Grup
  3. Futbol
  4. görünüm
  5. Kırmızı Grup
  6. TFF 2. Lig

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