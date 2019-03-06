Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 25. hafta tek maç dışında tamamlandı06 Mart 2019 Çarşamba 17:14
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 25. hafta tek maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'ta bu akşam oynanacak Yılport Samsunspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasıyla haftanın maçları tamamlanacak.
Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2
Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor: 1-4
Fatih Karagümrük-BAK Spor: 1-0
Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor: 3-0
Konya Anadolu Selçukspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1
Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1
Tuzlaspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Fethiyespor: 1-1
Bandırmaspor Baltok-Pendikspor: 5-1
Beyaz Grup:
Hacettepe-Ankara Demirspor: 3-0
Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0
Niğde Anadolu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Bayrampaşa-Kastamonuspor 1966: 1-3
UTAŞ Uşakspor-Eyüpspor: 1-1
Sarıyer-İnegölspor: 4-0
Manisaspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1
YORUM YAZ