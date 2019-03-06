Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 25. hafta tek maç dışında tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 25. hafta tek maç dışında tamamlandı. Beyaz Grup'ta bu akşam oynanacak Yılport Samsunspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor karşılaşmasıyla haftanın maçları tamamlanacak. Ligin 25. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-2 Darıca Gençlerbirliği-Kırklarelispor: 1-4 Fatih Karagümrük-BAK Spor: 1-0 Menemen Belediyespor-Sivas Belediyespor: 3-0 Konya Anadolu Selçukspor-Etimesgut Belediyespor: 0-1 Tokatspor-Zonguldak Kömürspor: 0-1 Tuzlaspor-Kahramanmaraşspor: 0-1 Tarsus İdmanyurdu-Fethiyespor: 1-1 Bandırmaspor Baltok-Pendikspor: 5-1





Beyaz Grup:



Hacettepe-Ankara Demirspor: 3-0 Sakaryaspor-Gümüşhanespor: 3-0 Niğde Anadolu-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1 Bayrampaşa-Kastamonuspor 1966: 1-3 UTAŞ Uşakspor-Eyüpspor: 1-1 Sarıyer-İnegölspor: 4-0 Manisaspor-Sancaktepe Belediyespor: 0-1







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