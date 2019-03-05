Futbol: TFF 2. Lig - Hacettepe: 3 - Ankara Demirspor: 0



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 25. hafta mücadelesi tek maçla başladı. Ligde Beyaz Grup'ta oynanan müsabakada Hacettepe, Ankara Demirspor'u 3-0 yendi. Hacettepe puanını 26'ye çıkartırken, Ankara Demirspor ise 16 puanda kaldı.

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