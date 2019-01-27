Futbol: TFF 2. Lig
- Ligde 19. hafta maçları tamamlandı27 Ocak 2019 Pazar 15:42
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 0-1
Etimesgut Belediyespor-BAK Spor: 1-1
Fatih Karagümrük-Tuzlaspor: 2-0
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırklarelispor: 2-2
Bandırmaspor Baltok-Sivas Belediyespor: 2-0
Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor: 3-2
Darıca Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor: 1-6
Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor: 2-2
- Beyaz Grup
Gaziantepspor-İnegölspor: Gaziantepspor sahaya çıkmadı.
Niğde Anadolu-UTAŞ Uşakspor: 2-1
Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor: 2-1
Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0
Sarıyer-Sakaryaspor: 1-1
Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor: 5-0
Kastamonuspor 1966-Eyüpspor: 2-0
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