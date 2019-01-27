Futbol: TFF 2. Lig - Ligde 19. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'de 19. hafta maçları sona erdi. Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

- Kırmızı Grup

Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor: 0-1 Etimesgut Belediyespor-BAK Spor: 1-1 Fatih Karagümrük-Tuzlaspor: 2-0 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırklarelispor: 2-2 Bandırmaspor Baltok-Sivas Belediyespor: 2-0 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor: 3-2 Darıca Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor: 1-6 Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor: 2-2

- Beyaz Grup

Gaziantepspor-İnegölspor: Gaziantepspor sahaya çıkmadı. Niğde Anadolu-UTAŞ Uşakspor: 2-1 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor: 2-1 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0 Sarıyer-Sakaryaspor: 1-1 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor: 5-0 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor: 2-0

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