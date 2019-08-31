Futbol: TFF 1.Lig Akhisarspor: 0 - Altınordu: 0



Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Cocalic, Kadir Keleş, Taha Yalçıner (Dk. 85 Rotman), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Muhammet Reis, Erhan Çelenk (Dk.85 Vrsajevic), Hadzic (Dk. 46 Ergin Keleş)

Altınordu: Erhan Erentürk, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Ravil Tagir, Kahraman Demirtaş, Oğulcan Ülgün, Berkay Samancı (Dk. 88 Yusuf Yalçın Arslan), Burak İnce (Dk. 70 Egehan Gök), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Kemal Rüzgar), Anıl Koç, Ersel Aslıyürek Sarı Kartlar: Dk.7 Cocalic, Dk.33 Aykut Çeviker, Dk.41 Kadir Keleş, Dk. 70 Alperen Babacan, Dk. 90+4 Vrsajevic (Akhisarspor) Dk. 69 Oğulcan Ülgün (Altınordu)

MANİSA (AA) - TFF 1. Lig'in 3'üncü haftasında Akhisarspor, sahasında Altınordu ile golsüz berabere kaldı.



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