Futbol: TFF 1. Lig - Ligin 4. haftasındaki maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 13 Eylül Cuma: 19.00 Balıkesirspor-Ümraniyespor: Bülent Birincioğlu 14 Eylül Cumartesi: 15.30 Keçiörengücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Direnç Tonusluoğlu 19.00 Boluspor-Altay: Turgut Doman 19.00 Altınordu-Eskişehirspor: Murat Erdoğan 15 Eylül Pazar: 16.30 İstanbulspor-Giresunspor: Burak Şeker 16.30 Bursaspor-Osmanlıspor: Emre Malok 19.00 Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş 19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu 16 Eylül Pazartesi: 19.00 Hatayspor-Fatih Karagümrük: Hakan Ceylan



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