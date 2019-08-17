Futbol: TFF 1. Lig - Adana Demirspor: 2 - Balıkesirspor: 0



Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Kadir Sağlam, Önder Yılmaz, Utku Tunavelioğlu Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Semih Güler, Adil Demirbağ, Anderson (Dk. 46 Kosecki), Carayol (Dk. 73 Aosman), Süleyman Koç (Dk. 33 Hakan Bilgiç), Erdal Öztürk, Vedat Bora, Traore, Gladky Balıkesirspor: Vukovic, Oğuzhan Çapar, Okan Alkan, Kağan Kayalı, Doğa İşeri, Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (Dk. 86 Görkem Fidan), Rahmi Anıl Başaran (Dk. 70 Emirhan Çakır), Berkay Aykurt (Dk. 83 İbrahim Burak Doğan) Goller: Dk. 52 Gladky (Penaltıdan), Dk. 81 Aosman (Adana Demirspor) Sarı kartlar: Dk. 54 Hamidou Traore, Dk. 83 Mehmet Uslu (Adana Demirspor)

ADANA (AA) - TFF 1. Lig ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında Balıkesirspor'u 2-0 yendi. Adana Demirspor'un cezası nedeniyle müsabaka seyircisiz oynandı.



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