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Aktüel Futbol: TFF 1. Lig
Aktüel

Futbol: TFF 1. Lig

Adana Demirspor: 3 - Menemenspor: 0

Yeniakit Publisher
2021-01-04 21:11:21 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Çağdaş Altay, Gökhan Memişoğlu, Uygur Bebek

Adana Demirspor: Zubas, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Mehmet Uslu, Tarık Çamdal, Gökhan İnler, Traore (Dk. 87 İzzet Çelik), Hasan Kılıç (Dk 71 Sinan Kurt), Emircan Altıntaş (Dk. 71 Yunus Akgün), Pa Dibba (Dk. 87 Sedat Şahintürk), Mehmet Akyüz (Dk. 52 Lanzafame)

Menemenspor: Selmani, Domgjoni, Rıdvan Koçak, Furkan Bayır, Emre Batuhan Adıgüzel, Şeref Özcan (Dk. 46 Mehmet Aytemiz), Alhassan (Dk. 86 Bekir Can Sönmez), Anaane (Dk. 76 Vedat Erçin), Taşkın Çalış, Tayfun Aydoğan (Dk. 46 Murat Elkatmış), Akanbi (Dk. 64 Kubilay Yılmaz)

Goller: Dk. 8 Tayyip Talha Sanuç, Dk. 30 Hasan Kılıç, Dk. 44 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 46 Anaane (Menemenspor), Dk. 62 Pa Dibba, Dk. 78 Rassoul (Adana Demirspor)


ADANA (AA) - TFF 1. Lig'in 17. haftasında Adana Demirspor, sahasında Menemenspor'u 3-0 yendi.


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