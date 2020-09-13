Futbol: TFF 1. Lig
Altay: 0 - Yılport Samsunspor: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Onur Özütoprak, Mehmet Şahan Yılmaz, Mehmet Yıldırım
Altay: Burak Öğür, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Lokman Gör, Özgür Özkaya, Kappel (Dk. 32 Erhan Çelenk), Scuk, Thiam (Dk. 72 Yılmaz Özeren), Putsila, Ziya Alkurt (Dk. 83 Ergin Keleş), Paixao (Dk. 83 Gnanduillet)
Yılport Samsunspor: Nurullah Aslan, Caner Arıcı, Boli, Yalçın Kılınç, Kerem Can Akyüz, Burak Çalık, Plumain, Gökhan Alsan (Dk. 68 İlyas Yavuz), Muhsin Yıldırım (Dk. 90+3 Veli Çetin), Savicevic (Dk. 80 Guido Koçer), Ahmethan Köse (Dk. 80 Ferhat Çulcuoğlu)
Sarı kartlar: Dk. 35 Caner Arıcı, Dk. 55 Gökhan Alsan, Dk. 82 Ferhat Çulcuoğlu (Yılport Samsunspor)
İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta mücadelesinde Altay ile Yılport Samsunspor 0-0 berabere kaldı.