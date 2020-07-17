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Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Ekol Göz Menemenspor: 1 - Altınordu: 1

Yeniakit Publisher
2020-07-17 21:59:15 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Mürvet Yavuztürk, Hüsnü Emre Çelimli

Ekol Göz Menemenspor: Abdülkadir Taşdemir, Rıdvan Koçak (Dk. 90+1 Onaka), Furkan Bayır, Ömer Şahbaş, Olatunbosun, Murat Elkatmış (Dk. 90+1 Selim Aydemir), Murat Erdemir (Dk. 83 Harun Kavaklıdere), Tayfun Aydoğan, Samed Ali Kaya, Özkan Yıldırım, Akanbi (Dk. 73 Mustafa Çeçenoğlu)

Altınordu: Mertcan Dağlı, Onur Taha Takır, Yusuf Yalçın Arslan, Ravil Tagir, Ufuk Budak, Burak İnce (Dk. 70 Yiğit Emre Çeltik), Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu (Dk. 88 Enis Destan), Muzaffer Kocaer (Dk. 55 Furkan Çil), Hüseyin Atakan Üner, Hüsamettin Yener

Goller: Dk. 75 Metehan Mimaroğlu (Altınordu), Dk. 89 Samed Ali Kaya (Ekol Göz Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Muzaffer Kocaer, Dk. 64 Oğulcan Ülgün, Dk. 66 Ufuk Budak (Altınordu), Dk. 45+2 Rıdvan Koçak, Dk. 90+3 Onoka (Ekol Göz Menemenspor)


İZMİR (AA) - TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında iki İzmir ekibinin mücadelesinde Ekol Göz Menemenspor ile Altınordu 1-1 berabere kaldı.

Ekol Göz Menemenspor'da Abdülkadir Taşdemir ile Henry Onoka, Altınordu'da Mertcan Dağlı, Yiğit Emre Çeltik ve Enis Destan ilk profesyonel maçlarına çıkarken, müsabakanın 1. yardımcı hakemi Mürvet Yavuztürk de TFF 1. Lig'de ilk kez görev aldı.

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