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Spor Futbol: TFF 1. Lig
Spor

Futbol: TFF 1. Lig

Adanaspor: 1 - İstanbulspor: 0

Yeniakit Publisher
2020-09-13 21:10:21 -
Futbol: TFF 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Kadir Sağlam, Ömer Tevfik Özkoç, Hakan Karabalcık

Adanaspor: Karacic, Eren Keleş (Dk. 88 Ozan Papaker), Donkor, Tevfik Altındağ, Eren Korkmaz, Bagayoko (Dk. 88 Samican Keskin), Furkan Şeker, Uğurcan Yazğılı, Canberk Dilaver, Roni (Dk. 78 Ömer Çiçek), Ozegovic (Dk. 67 Belem)

İstanbulspor: Halil Yiğit Yitmez, Wellington, Eslem Öztürk (Dk. 65 Levent Ayçiçek), Ali Dere, Onur Ergün, Cajic, Etoga, Issah (Dk. 46 Melih Kabasakal), Tuncer Duhan Aksu (Dk. 87 Emrecan Uzunhan), Diouf (Dk. 65 İbrahim Yılmaz), Kağan Miray Bağış (Dk. 46 Muhammed Enes Durmuş)

Gol: Dk. 52 Tevfik Altındağ (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Bagayoko, Dk. 55 Ozegovic, Dk. 9+6 Canberk Dilaver (Adanaspor), Dk. 31 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 89 Wellington (İstanbulspor)

ADANA (AA) - TFF 1. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında Adanaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

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