Futbol: Süper Lig - Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)



Stat: Türk Telekom Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 30 Ömer Bayram), Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Hafez, Aytaç Kara, Quaresma, Khalili, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam Gol: Dk. 38 Falcao (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 26 Hajradinovic (Kasımpaşa), Dk. 35 Marcao (Galatasaray)

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Galatasaray-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 17. dakikada ceza sahasına gelen uzun topu Babel, tek dokunuşla altı pas önündeki Falcao'ya indirdi. Tecrübeli forvet bir anda kaleciyle karşı karşıya kalsa da Kasımpaşa savunması topun önüne yatarak, meşin yuvarlağın kaleye girmesine izin vermedi. 18. dakikada Lemina'nın soldan pasında ceza sahası içinde Falcao topla buluştu. Kolombiyalı futbolcunun dönerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 34. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta Belhanda meşin yuvarlağı ceza sahası içine ortaladı, Nzonzi'nin kafa vuruşunda top kalecide kaldı. 38. dakikada Galatasaray'ın golü geldi. Soldan ceza sahasına yaklaşan Ömer Bayram'ın pasında topla buluşan Falcao şutunu çekti, defansa çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 40. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Belhanda'nın topuyla buluşan Babel'in sert şutunda, top az farkla dışarı çıktı. 43. dakikada Hajradinovic'in ortaladığı meşin yuvarlak doğrudan kaleye gitti. Muslera son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

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