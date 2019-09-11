Futbol: Süper Lig - Ligin 4. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı



İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanacak müsabakalarda düdük çalacak hakemler şöyle: 13 Eylül Cuma: 20.30 Galatasaray-Kasımpaşa: Ali Palabıyık 14 Eylül Cumartesi: 17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler 20.00 Antalyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Fırat Aydınus 20.00 Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş: Halil Umut Meler 15 Eylül Pazar: 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Volkan Bayarslan 17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Abdulkadir Bitigen 20.00 Yukatel Denizlispor-Konyaspor: Ali Şansalan 20.00 Trabzonspor-Gençlerbirliği: Mete Kalkavan 16 Eylül Pazartesi: 20.00 Alanyaspor-Fenerbahçe: Halil Özkahya

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