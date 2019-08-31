0553 313 94 23

Futbol: Süper Lig

Göztepe 0 - Yukatel Denizlispor: 0

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:50
Futbol: Süper Lig

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama, Reis (Dk. 63 Castro), Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Yasin Öztekin), Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler (Dk. 79 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Zeki Yavru, Murawski, Barrow (Dk. 71 Sacko), Recep Niyaz (Dk. 85 Mustafa Yumlu), Rodallega

Kırmızı kart: Dk. 73 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes, Dk. 90+4 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Titi, Dk. 67 Castro, Dk. 85 Eren Derdiyok (Göztepe)


İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Yukatel Denizlispor 0-0 berabere kaldı.

Müsabakanın 53. dakikasında Bergdich'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

56. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla topla buluşan Serdar Gürler'in ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

70. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı şut sırasında Tiago Lopes ile Halil Akbunar arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Hakem, Tiago Lopes'i ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırdı. 75. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Araya giren savunma oyuncuları topu kornere uzaklaştırdı.

80. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahası içinde oluşan karambolde Berdgich, kendi kalesine gönderdiği topa yetişerek pozisyonu uzaklaştırdı.

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:50
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Yukatel Denizlispor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    1. TFF 1. Lig'de sonuçlar ve puan durumu
    2. Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Çaykur..
    3. Pamukkale Rallisi tozu dumana kattı
    4. 'Kraliçe ve Johnson darbesi'ne öfke..
    5. ABD’nin İdlib’in kuzeyine düzenlediği..
    6. Süper Lig: Göztepe: 0 - Yukatel..
    7. Futbol: TFF 1. Lig
    8. Balıkçılar ‘Vira Bismillah’ dedi
    9. Süper Lig puan durumu! İşte, günün..
    10. Beşiktaş Park’ta seri 13 maça çıktı
    11. Beşiktaş taraftarı isyan etti
    12. Futbol: Süper Lig
    13. Futbol: Süper Lig
    14. Beytüşşebap Kaymakamı Pendik Faraşin..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av..
    16. Futbol: TFF 1.Lig
    17. GÜNCELLEME - Sakarya Ticaret Borsası..
    18. Kapadokya'da "Gaziantep Tanıtım..
    19. Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe ile ilk..
    20. Nadal, ABD Açık'ta 4. turda
    21. 2019 Spor Toto Türkiye Amatör Açık..
    22. İran'dan ABD'ye rest
    23. Elazığ’da iki otomobil çarpıştı, biri..
    24. Bozüyük’te Yeniden Refah Partisi 1...
    25. Dünya devi Türkiye’de boks galası..
    26. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    27. Yaylada kaybolan 6 kişi aranıyor
    28. GÜNCELLEME - Kırklareli'nde hayvan..
    29. İmamoğlu Batman'da düğün törenine..
    30. Ankara’da Dominik Büyükelçiliği’nin..
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    Abdullah Gül ile ilgili son kulis bilgisini patlattı! O tarihte sahneye çıkacak
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    İngilizlerden dünyaya açık uyarı: Erdoğan'ın sabrı taşarsa...
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    5 teröristi öldürüp Erdoğan'dan ödül almıştı! Kahraman Emniyet Müdürüne silahlı saldırı
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Almanlardan haritalı provokasyon
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı
    Şuurlu öğretmenlerden zam tepkisi: Dört dörtlük hayal kırıklığı

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!
    Yahudiler sinagogda İzmir Marşı’yla coştu!