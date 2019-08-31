Futbol: Süper Lig Göztepe 0 - Yukatel Denizlispor: 0

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal

Göztepe: Beto, Gassama, Reis (Dk. 63 Castro), Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 85 Yasin Öztekin), Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler (Dk. 79 Deniz Kadah), Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok

Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Zeki Yavru, Murawski, Barrow (Dk. 71 Sacko), Recep Niyaz (Dk. 85 Mustafa Yumlu), Rodallega Kırmızı kart: Dk. 73 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes, Dk. 90+4 Stackhowiak (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Titi, Dk. 67 Castro, Dk. 85 Eren Derdiyok (Göztepe)

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ile Yukatel Denizlispor 0-0 berabere kaldı. Müsabakanın 53. dakikasında Bergdich'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Rodallega'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti. 56. dakikada Alpaslan Öztürk'ün pasıyla topla buluşan Serdar Gürler'in ceza alanı içinde sağ çapraz pozisyonda attığı şutta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 70. dakikada Soner Aydoğdu'nun attığı şut sırasında Tiago Lopes ile Halil Akbunar arasında yaşanan mücadelenin ardından VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Hakem, Tiago Lopes'i ikinci sarı kartının ardından kırmızı kartla cezalandırdı. 75. dakikada atışı kullanan Soner Aydoğdu'nun vuruşunu kaleci Stackhowiak kurtardı. Araya giren savunma oyuncuları topu kornere uzaklaştırdı. 80. dakikada Yukatel Denizlispor ceza sahası içinde oluşan karambolde Berdgich, kendi kalesine gönderdiği topa yetişerek pozisyonu uzaklaştırdı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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