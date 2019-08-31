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Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1

31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:49
Futbol: Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Douglas), Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Ljajic, Lens (Dk. 86 Rebocho), Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 67 Orhan Ovacıklı), Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, De Pauw (Dk. 80 Diomande), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Scepovic), Samudio

Goller: Dk. 37 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Lens, Dk. 56 Dorukhan Toköz, Dk. 74 Ljajic, Dk. 90+3 Rebocho, Dk. 90+4 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 58 Moroziuk (Çaykur Rizespor)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında yapılan maçta Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 1-1 berabere kaldı.

53. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül, ceza yayı önünden pasını sol kanattaki Caner Erkin'e verdi. Caner, sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. Vida'nın altıpasın önünde 2 rakip oyuncu arasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

73. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Gökhan Gönül, sağ kanatta çizgiye yakın bir noktadan kale alanına ortasını çıkardı. N'Koudou'nun arka direkte altıpasın önünden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Caner Erkin'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, sağına gelen topu yatarak çeldi. Daha sonra araya giren Çaykur Rizespor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+8. dakikada Çaykur Rizespor gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta topla buluşan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra pasını arka direğe gönderdi. Vetrih'in kale alanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 23:49
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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