Futbol: Süper Lig Göztepe: 0 - Yukatel Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Cem Satman, Mehmet Kısal Göztepe: Beto, Gassama, Reis, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar, Poko, Alpaslan Öztürk, Serdar Gürler, Soner Aydoğdu, Eren Derdiyok Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Tiago Lopes, Oğuz Yılmaz, Sapunaru, Bergdich, Aissati, Zeki Yavru, Murawski, Barrow, Recep Niyaz, Rodallega Sarı kartlar: Dk. 10 Bergdich, Dk. 38 Tiago Lopes (Yukatel Denizlispor), Dk. 19 Titi (Göztepe)

İZMİR (AA) - Süper Lig'de Göztepe-Yukatel Denizlispor maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti. Karşılaşmanın 15. dakikasında Gassama'nın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. 25. dakikada orta alandan Göztepe ceza sahasına doğru gelen topa ceza sahası çizgisi önündeki Göztepeli Titi ve kaleci Beto hamle yaptı. Bu sırada iki oyuncunun arasına giren Rodallega topu sürerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Suat Arslanboğ, Rodallega'nın kaleci Beto'ya olan müdahalesi nedeniyle golü geçerli saymadı. 34. dakikada ani gelişen Yukatel Denizlispor atağında topla ceza sahasına giren Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı. Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.