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Futbol: Süper Lig

- Beşiktaş: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:38
Futbol: Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Boyd, Ljajic, Lens, Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Morozyuk, Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, De Pauw, Boldrin, Oğulcan Çağlayan, Samudio

Gol: Dk. 37 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: Dk. 8 Lens (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor mücadelesinin ilk yarısı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

11. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in ceza sahası dışı çaprazından şutunda kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

13. dakikada Gökhan Gönül, sağ kanattan ceza alanına ortasını gönderdi. Ljajic'in altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Ruiz, pasını Boyd'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Ardından Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.

37. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ani gelişen atakta Samudio, kendi yarı sahasından pasını De Pauw'a verdi. Bu oyuncu, kontrol ettikten sonra topu ceza sahasına doğru sokulan Oğulcan Çağlayan'a aktardı. Sol çaprazdan kale alanına giren Oğulcan'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde bitirdi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 22:38
  1. Beşiktaş
  2. Çaykur Rizespor
  3. Futbol
  4. SÜPER LİG

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