Futbol: Süper Lig - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0 - Alanyaspor: 1



Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mustafa Sönmez, Mehmet Salih Mazlum İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila Turan, Alpay Çelebi (Dk. 5 Ziya Alkurt), (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Djedje, Mensah, Rienstra (Dk. 89 Emre Demir), Henrique, Umut Bulut Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Nsakala, Caulker, Welinton, Junior Fernandes (Dk. 70 Djalma Campos), Siopis, Ceyhun Gülselam (Dk. 79 Salih Uçan), Efecan Karaca (Dk. 90+4 Bammou), Bakasetas, Cisse Gol: Dk. 86 Cisse (Alanyaspor) Sarı kartlar: Dk. 20 Atila Turan, Dk. 77 Abdennour, Dk. 80 Henrique, Dk. 90+3 Mensah (İstikbal Mobilya Kayserispor), Dk. 87 Cisse (Alanyaspor)

KAYSERİ (AA) - Süper Lig'in ilk hafta maçında Alanyaspor, deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'u 1-0 yendi. 79. dakikada Nsakala'nın ceza alanına gönderdiği ortada savunmadan seken top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Ceza yayı içerisinde Salih Uçan'ın kaleye gönderdiği şutta kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti. 86. dakikada soldan Salih Uçan'ın kullandığı kornerde tüm oyuncuları geçen topu iyi takip eden Cisse, arka direkte meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 90+1. dakikada sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın kale önüne gönderdiği etkili ortada, kaleciden dönen topu iyi takip eden Henrique, altı pas içerisinde meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi sonucu pozisyon gol olarak değerlendirilmedi. 90+5. dakikada sol kanttan gelişen Kayserispor atağında Bilal Başacıkoğlu'nun kale alanına ortasında, uygun pozisyonda Lopes topa dokunamadı. Savunmadan seken topu iyi takip eden Emre Demir'in altıpas içerisinden şutunda ise kaleci meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı. Müsabakayı Alanyaspor 1-0 kazandı.



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